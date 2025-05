Második alkalommal imádkoztak térdeplő rószafüzért férfiak Pécsett, a Dóm téren

A Férfi TÉRdeplő Rózsafüzér Szövetség és Misszió imaláncához csatlakozva május 3-án, immár második alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott elsőszombati rózsafüzér imádságát a pécsi székesegyház melletti Dóm téren.

A bazilika déli kapuja elé felállított kereszt előtt ezúttal mintegy 25 férfi, fiatalok és idősebbek imádkozták együtt a szentolvasót dr. Fekete Zoltán székesegyházi káplán vezetésével. A férfiakkal együtt imádkozott Molnár Erik püspöki titkár is, valamint ezúttal is csatlakoztak nők is az imádsághoz.

Az ima a szelídek ,,fegyvere", de nem úgy, hogy fizikailag, hangerőben, vagyonilag felülkerekedünk általa a másikon. Ha az imádság által megfékezzük haragunkat, bántó szavainkat, akkor már győztünk magunkon, győztünk a bűnön, a sötétségen. A májusi elsőszombati imát a férfiak ezúttal kiemelten Ferenc pápáért, a konklávéért és Egyházunkért ajánlották fel.

A világszerte elterjed TÉRdeplő elsőszombati rózsafüzér imalánchoz hazánkban az első közösség 2024 februárjában csatlakozott Budapesten. Azt követően Kaposváron, Szentendrén, Nyíregyházán, Mohácson, Kecskeméten, Diósdon, Pécsett, Erdélyben Csíksomlyón, a Felvidéken Nagytárkányon is elindították a férfiak térden állva végzett szentolvasó imádságát.

Pécsett legközelebb június első szombatján imádkoznak közösen térdeplő rózsafüzért Mária Fiai az egyházmegye főtemplománál.