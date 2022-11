Sok csapadék hullott, jól áll a talajok feltöltődése

Az elmúlt tíz napban mediterrán ciklonok sorozata okozott csapadékos időjárást az országban, ami jelentősen hozzájárult a talajok őszi feltöltődéséhez, így jelenleg előrébb jár ez a folyamat, mint tavaly ilyenkor - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Hozzátették: az ország túlnyomó részén számottevő mennyiségű csapadék hullott, az elmúlt tíz nap csapadékösszege az ország jelentős részén 25 és 60 milliméter között alakult, ennél kevesebb csak az északi országrészben hullott. A csapadék mennyisége az északi országrész kivételével jóval meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket, az elmúlt 30 nap csapadékösszege azonban az északi, északnyugati valamint a délkeleti országrészben így is az átlag alatt alakult.



Az elemzés szerint a talajoknak nem csak a felszín közeli, hanem a középső, 20-50 centiméteres rétege is telítetté vált a Dunántúl délnyugati felén valamint többfelé az északi és a keleti országrészben is. Ezeken a területeken néhol a mélyebb talajrétegek is telítődtek, de országszerte javultak a nedvességviszonyok a fél-egy méteres talajrétegben, bár a Kisalföldön és az Alföld nagy részén még igen nagy a vízhiány ebben a mélységben.



A hőmérséklet a déli országrészben az ilyenkor megszokott értékek körül vagy kevéssel afölött alakult, míg az ország északi felén 1-3 fokkal hidegebb volt annál. Ezekre az északi területekre voltak jellemzőek szombattól keddig a gyenge éjszakai fagyok, és főként északkeleten napközben is gyakran alakult 5 fok alatt a hőmérséklet. Ugyanakkor délen, délkeleten több napon is kevéssel 10 fok fölötti értékeket lehetett mérni.



A meteorológiai szolgálat szerint az őszi vetésű szántóföldi növények számára kedvezően alakult az elmúlt hetek időjárása, a legtöbb helyen fejlett, megerősödött állapotban várhatják a telet a növények.



A meteorológiai szolgálat szerint a folytatásban borongós, párás, késő őszi időre van kilátás lassan csökkenő hőmérséklettel. A csapadékhajlam jelentősen csökken, legfeljebb gyenge eső, szitálás fordulhat elő az előttünk álló egy hétben.