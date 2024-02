Soha nem utaztak még annyian vonattal, mint tavaly

Rekordszámú, mintegy 181 millió utazó vette igénybe a MÁV-START belföldi és nemzetközi vonatait tavaly; az okosjegy, a prémiumszolgáltatás és az online jegyváltás népszerűsége is nőtt - közölte a MÁV Zrt. szombat délelőtt az MTI-vel.

Azt írták, 2023-ban nemcsak utasforgalomban döntött csúcsot a MÁV-START, hanem az értékesítés terén is: okosjegyekből 2022-ben 487 ezret adtak el, míg tavaly már 727 ezret. Ez köszönhető annak is, hogy az előző év márciusától több mint 80 város felé már az összes InterCity-viszonylatra megvásárolható a kedvezményes jegy.



Hozzátették: a legnépszerűbb típus a szegedi okosjegy volt, amelyből 2023-ban 137 ezret váltottak; a második helyre a nyíregyházi, a harmadikra a pécsi került.



A tájékoztatás szerint prémiumszolgáltatásként tavaly 131 ezer helyjegyet váltottak, 76 ezerrel többet, mint 2022-ben.



Kiemelték: a tavalyi év fordulópont volt a MÁV-START jegyértékesítési területén, ugyanis az online jegyvásárlások aránya beérte a pénztári eladásokét. A bérletek és a jegyek 38 százalékát az ELVIRA (jegy.mav.hu) rendszeren vagy a MÁV-app felületén váltották meg.



Ezek arányának emelkedésével párhuzamosan csökkent a pénztári és a fedélzeti értékesítés aránya. Ez főleg a pénztáraknál szembetűnő: 5 év alatt 65-ről 39 százalékra csökkent a jegyváltás aránya - ismertették.



Kitértek arra is, hogy az automatás értékesítés aránya szintén jelentősen emelkedett: míg 2019-ben 12 százalék volt, addig 2023-ban már minden ötödik (23 százalék) jegyvásárló automatánál váltotta meg a jegyét, bérletét. Tavaly csaknem 15,6 millió jegyet vásároltak az automatákból - áll a közleményben.