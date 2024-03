Sivatagi homok és felhők szűrik a napsütést vasárnap

Ilyen időnk lesz húsvét vasárnapján.



A fátyolfelhők és a sivatagi por szombaton és vasárnap is többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de az északnyugati tájakon erős széllökések is előfordulhatnak.



A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között valószínű, de az északi völgyekben ennél több fokkal hűvösebb is lehet.



A csúcsérték vasárnap 21 és 28 fok között alakul, az alacsonyabb értékek északnyugaton, a magasabbak délkeleten valószínűek.