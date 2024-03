Sajnos csak átmenetileg szűnik meg a fagyveszély

Az átlagosnál melegebb időjárásban a vegetáció 3-4 héttel fejlettebb az ilyenkor szokásosnál, de a következő hetekben még számítani lehet fagyokra, amelyek elsősorban a gyümölcstermést veszélyeztetik - írta a HungaroMet Zrt. agrometeorológiai elemzésében.

Azt írták: az elmúlt héten is folytatódott az ilyenkor szokásosnál melegebb és szárazabb időjárás. A napi középhőmérsékletek 8 és 12 Celsius-fok között alakultak, ami 5-6 fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál. A fagyzugokban gyenge fagyok is előfordultak. A talaj felső 5 centiméteres rétegének napi középhőmérséklete 8 és 10 fok között alakult.



Az elmúlt héten csak kevés helyen esett 5 millimétert meghaladó mennyiségű eső, így a legtöbb helyen az elmúlt héten is kevesebb volt a csapadék az ilyenkor szokásosnál. A kilencven napos csapadékösszeg a déli és keleti országrészekben kevesebb az ilyenkor megszokottnál. A talajok mélyebb rétegei még decemberben telítődtek nedvességgel, és ezt az állapotukat azóta is tartják, és a középső talajréteg nedvességtartalma is megfelelő. A felszínközeli réteg azonban eléggé kiszáradt az utóbbi hetekben az Alföldön és a Dunántúlon, ezen a mostani eső javíthat.



Az Alföldön még mindig vannak belvízfoltok, kiterjedésük lassan csökken. A vetések az enyhe télen meg is sínylették a tartós vízborítást, főleg a repce, amely a belvízfoltokban ki is pusztult. Ahol nem volt tartósan belvíz, ott az őszi vetések jó állapotban vannak, már látványos fejlődésnek indultak. A kalászosokra a bokros állapot a jellemző, az őszi káposztarepce pedig kezd szárba indulni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a növényvédelemre az idén különösen nagy gondot kell fordítani, mert a télen a kórokozókat és a kártevőket csak kis mértékben tizedelte meg a leginkább csak éjszakánként fagyos idő.



A gyümölcsfák nedvkeringése megindult, a korai csonthéjasok már virágoznak és megpattant a rügy a körtéken, a birsen, a szilván és a meggyen is. Kiemelték: a következő hetekben azonban még számítani lehet fagyokra, amelyek elsősorban a gyümölcstermést veszélyeztetik, mivel már olyan fejlődési fázisban - virágzáskor, illetve a terméskezdemény vagy akár a termés fejlődésekor - érik a gyümölcsfákat, amikor sokkal inkább fagyérzékenyek, mint a fejlődésnek egy korábbi stádiumában.



Az előrejelzés szerint az átmeneti lehűlés után ismét melegszik az idő.

Vasárnap egy csapadékzóna éri ez az országot, és összességében 5-15 milliméter közötti csapadék valószínű, ennél többre a nyugati országrészben lehet számítani.

Szombaton északkeleten és a fagyzugokban mínusz 2, mínusz 3 fok is előfordulhat, majd vasárnap már melegedés kezdődik, a jövő hét első napjaiban nagy területen ismét 15 fok fölé melegszik a levegő.

A jövő hét első felében éjszakánként sem valószínű fagy, de a hét közepétől ismét lehűlésre lehet számítani.