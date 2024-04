Rétvári: a békének magyar hangja van Európában

Európában a békének magyar hangja van, minden más nyelven csak a háborúról beszélnek - jelentette ki a Váci Honvédelmi Napot köszöntve Rétvári Bence, a rendezvény fővédnöke szombaton.



A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy az az Európai Unió, amelyik azért jött létre, hogy Európában béke legyen, az "európai békealapból" most háborús költségeket finanszíroz, és közelebb van egy NATO és Oroszország közötti háború lehetősége, mint bármikor. A békéhez erő kell, ezért is indították el a Magyar Honvédség fejlesztését, hogy Magyarországnak olyan honvédsége legyen, amely a saját lábán áll. Legyen kapacitás arra, hogy az ország számára kiemelkedően fontos eszközöket Magyarországon lehessen gyártani - fejtette ki Rétvári Bence.



Aláhúzta: "ahhoz, hogy megőrizzük Magyarország békéjét, bizonyos hadfelszerelésekből is önellátónak kell lenni, hogy senki sehol ne lásson minket kiszolgáltatottnak, a saját lábunkon álljunk, erősek legyünk, és ellen tudjunk állni bármilyen nyomásnak".

Az államtitkár kitért arra is, hogy Magyarország ma sokkal erősebb, mint egy évtizeddel ezelőtt volt, "már nem lehet dróton rángatni, nem lehet lenyomni a nemzetközi fórumokon, mert van akkora erőnk, amivel meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat".

A rendezvény kapcsán kiemelte, hogy minden hagyományőrző honvédelmi nap hazaszeretetre nevel, a hazaszeretetet erősíti.

Hozzátette: ma már valódi erő van a magyar honvédségben, a magyar gazdaságban, a magyar emberek gondolkodásában, a magyar kultúrában és a magyar identitásban, amit védeni kell.

A rendezvényen az érdeklődők látványos eszközökön és bemutatókon keresztül ismerkedhettek meg a Magyar Honvédség különböző területeivel, az egésznapos, ingyenes eseményt helyi szervek és egyesületek programja kísérte; a napot Varga Miklós és a Band koncertje zárja.