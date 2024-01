Rengeteg baleset történik a vasúti átjárókban

A MÁV hálózatán januárban eddig kétszer annyi baleset történt vasúti átjárókban, mint tavaly ugyanebben az időszakban, a hét baleset oka jellemzően a figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok megszegése volt - tájékoztatta a vasúttársaság vasárnap az MTI-t.



A közleményben felidézték, hogy tavaly összesen 61 baleset történt vasúti átjáróban, ez mintegy 30 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban. A balesetek közül nyolc volt halálos, ami kilenc áldozattal járt, és hat baleset végződött súlyos sérüléssel, 17 sérülttel. Tizenkét balesetben 13-an sérültek meg könnyebben, és 35 végződött anyagi kárral.



A balesetek száma idén emelkedésnek indult, ezért a vasúttársaság ismét felhívja a figyelmet a körültekintő közlekedés és a KRESZ-szabályok betartásának fontosságára.



A közleményben jelezték: vasárnap délelőtt is történt ütközés, egy autó a vonat oldalának hajtott Fehérvárcsurgónál.



Az év első hónapjában a KRESZ-szabályok megszegése miatt történt balesetek során személygépkocsival, kisteherautóval és mezőgazdasági járművel is ütközött vonat. A januárban bekövetkezett baleseteket a járművezetők figyelmetlensége, és egy esetben a vasúti átjáróban rekedt műszaki hibás jármű okozta.



Ilyen esetben azonnal el kell hagyni a járművet, és a 112-es segélyhívón jelezni kell a veszélyhelyzetet - emelte ki a MÁV.



Az elmúlt 15 évben vasúti átjáróban nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset, azokat minden esetben a közúton közlekedő figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozta. A MÁV hálózatán a vasúti átjárók védelme, azok biztosítási módja kivétel nélkül minden esetben megfelel a hatóságilag előírt biztonsági szintnek - hangsúlyozták.



A MÁV 2022 áprilisában Érj haza biztonságban! címmel indította el országos balesetmegelőző kampányát a közlekedők tájékoztatása, figyelmének felkeltése és a közlekedési morál javítása érdekében. A kampányt idén is folytatják, körültekintő közlekedésre kérik a járművezetőket, kerékpárosokat és gyalogosokat.



A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be a szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha kétséget kizáróan meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást - írták a közleményben.