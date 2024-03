Rágalmazásért jelentették fel Gyurcsánynét

Magánindítványként tett büntető feljelentést Dobrev Klára DK-s politikus ellen nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt Pölöskei Gáborné.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, Dobrev Klára azt állította, hogy: "Áder János testvére is bűnös a pedofilbotrányban".



"Dobrev Klára nem kevesebbet állított, minthogy bűncselekményt követtem el. Márpedig egy ilyen állítás nem a szólásszabadság által védett politikai vélemény közlése, hanem rágalmazás, függetlenül attól, hogy az érintett közéleti szereplő vagy sem" - fogalmazott a helyettes államtitkár.



Pölöskei Gáborné emlékeztetett nemrégiben Áder János által is ismertetett tényekre: 2011 őszén a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon növendékeitől kapott információk alapján jutott tudomására, hogy az intézmény igazgatója bizonyos esetekben szexuális tartalmú gesztusokat, kijelentéseket tett növendékei felé, valamint velük szemben szexuális zaklató magatartást tanúsít. A Fővárosi Önkormányzat Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának vezetőjeként írásbeli feljegyzésben tájékoztatta a főjegyzőt és az aljegyzőt. Az általa vezetett Főosztály büntetőfeljelentés előkészítését kezdte meg. Hozzátette: a feljelentés kidolgozására utasítást adott, kidolgozásában részt vett. Egy nappal később a főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében feljelentést tett az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyhez csatolta a közérdekű bejelentést is.



A nyomozó hatóság a 2011-ben indult büntetőeljárást gyanúsítotti felelősségre vonás nélkül 2012-ben megszüntette - ismertette Pölöskei Gáborné.



Évekkel később indultak meg azok az újabb büntetőeljárások, amelyek során a gyermekotthon igazgatóját és más személyeket végül jogerősen elítéltek. Pölöskei Gáborné kiemelte: sem a korábban, sem a később indult büntetőeljárásokban nem hallgatták meg még csak tanúként sem.



Pölöskei Gáborné egy héttel ezelőtt - szintén magánindítvány formájában - a DK-s Gy. Németh Erzsébet ellen is büntetőfeljelentést tett.