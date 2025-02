Profitkorlátozást vezet be a kormány, több ponton is módosítják az Alkotmányt

A csütörtöki kormányinfót Gulyás Gergely a szerdai kormánydöntések ismertetésével kezdte. A miniszter elmondta: Orbán Viktor hétvége évértékelő beszéde „kellő számú feladatot adott a kormánynak is".

Ezzel összefüggésben elmondta: a szerdai ülésen tárgyaltak az adócsökkentési program kiterjesztéséről, és elfogadták azt, hogy október 1-től a háromgyermekes édesanyáknak életük végéig ne kelljen többé SZJA-t fizetniük.

„Ez azt jelenti, hogy a háromgyermekeseknél körülbelül 250 ezer családot érint" a döntés - közölte Gulyás Gergely.

Majd hozzátette, hogy a kétgyermekesekről is hasonló döntés született. „Ezt ütemezetten, négy év alatt fogjuk bevezetni" - fogalmazott, utalva arra, hogy 2026 január 1-től kezdődik ennek a programnak a bevezetése, és egészen 2029-ig el fog tartani. Ennek értelmében korosztályokra lebontva fogják bevezetni a lépést, a legfiatalabbakkal kezdve:

2026 január 1-től a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes édesanyák kapnak adómentességet;



Ezt követően 2027-től a 40 és 50 év közöttiek lesznek bevonva a programba;

2028-tól az 50 és 60 év közöttek; majd 2029 január 1-től a 60 év feletti kétgyermekes édesanyák kapják meg az SZJA-mentességet.

Gulyás Gergely szerint ez a lépés is sokszázezer édesanyát érinthet.



Árstop, USAID-botrány, új kormánybiztos, alkotmánymódosítások

A miniszter arról is beszélt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől is meghallgattak egy jelentést a szerdai ülésen azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne fellépni a leghatékonyabban az áremelkedések ellen. Ezzel összefüggésben azt mondta: az első lépés egy komplex akcióterv lesz, és Nagy Márton erről már tárgyalt is az élelmiszerláncok vezetőivel. Ennek értelmében piacvédelmi intézkedéseket, profitkorlátozást vezetnek be, valamint csökkentik a bürokratikus terheket.

Gulyás Gergely leszögezte: ezeknek az intézkedések legkésőbb március végére érezhető lehet a hatása - ha azonban ez nem lesz elég (vagyis nem csökkenek kellő módon az árak) akkor valóban be fogják vezetni azokat a hatósági árstopokat, amelyeket már korábban felvetettek.

Arról is beszélt, hogy mi mindenre terjedhet ki a nyugdíjasok áfa-visszatérítése: mint mondta, többek közt a gyümölcsök, zöldségek és a tejtermékek mindenképp benne lesznek a programban. Ezt a programot az idei év második felében fogják bevezetni - mondta.

A miniszter szerint a kormány megtárgyalta a nemzetközi politikában is tárgyalt USAID-ügyet is, amelyről azt mondta, hogy ez „a nyugati világ legnagyobb korrupció botránya", valamint a legnagyobb szuverenitássértés, és legnagyobb befolyásolási program is egyben. Ennek részeként újságírókat, aktivistákat, civil szervezetek vásároltak meg világszerte - mondta, majd megjegyezte, hogy mindez Magyarországot is érinthette.

Gulyás Gergely e ponton bejelentette, hogy Orbán Viktor kinevezett egy kormánybiztost is László András európai parlament képviselő személyében.

Azt várják, hogy az új kormánybiztos egyeztessen a nemrég hivatalba lépett amerikai kormányzattal, és egy jelentést „tegyen le az asztalra arról", hogy az utóbbi években kik és milyen módon befolyásolták a magyar közvéleményt amerikai pénzből.

Gulyás Gergely azt is jelezte, hogy a külföldi befolyásolással összefüggésben törvénymódosítások is várhatóak a következő hetekben, és azon lesznek, hogy húsvétig bezárólag az Országgyűlés elfogadja ezeket.

A miniszter beszélt az Alaptörvény módosításáról is. Egyrészt elmondta, hogy bele fogják foglalni azt, hogy csak két nem létezik (Orbán Viktor erről már az évértékelőn beszélt). Másrészt pedig a kistelepülések önvédelmi jogáról fog szólni, de ezt még Navracsics Tibor uniós és területfejlesztési miniszternek a kistelepülési vezetőkkel közösen ki kell dolgoznia.

Végül hozzátette: a jövőben az alkotmány szintjén fogják kimondani a kábítószer-használat tilalmát is, valamint kiegészül majd egy olyan rendelkezéssel is az Alaptörvény, amely kimondja, hogy a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való jog - az élethez való jogon kívül - minden más joggal szemben elsőbbséget élvez.