Prémiumot és 13. havit is kapnak hamarosan a nyugdíjasok

A várható példátlan gazdasági növekedés eredményeként a nyugdíjasok nemcsak a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat kapják vissza, hanem előreláthatólag nagy összegű nyugdíjprémiumban is részesülnek - jelentette ki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott vasárnap a közösségi oldalán.



Nyitrai Zsolt kifejtette: egy családbarát országban, mint Magyarország, a nyugdíjasoknak is fontos szerepük van.



"Idős honfitársainkat kiemelten érintette a koronavírus okozta nehéz időszak, azonban az oltásnak és a magyar emberek összefogásának köszönhetően hozzákezdhettünk Magyarország újraindításához. A baloldal anno elvett tőlük egy havi nyugdíjat. Mi visszaépítjük és megtartjuk a vásárlóerejét" - emelte ki a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnöki megbízott.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az intézkedésekről, a nyugdíjasokat érintő pluszjuttatásokról is olvashatnak a hamarosan megjelenő és a postaládákba kerülő JóKor magazin új lapszámában.A miniszterelnöki megbízott Facebook-oldalára feltöltött videóban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta: a családközpontú kormányzás azt is jelenti, hogy gondolnak a nyugdíjasokra is.Mint mondta, megtartották a nyugdíjak vásárlóértékét, az inflációhoz kötötték a nyugdíjemeléseket; ha az infláció magas, akkor a nyugdíjemelések is követik. Ugyanakkor, ha az infláció alacsonyabb lesz a tervezettnél, akkor a nyugdíjasok megtarthatják a különbözetet - mutatott rá."Garantáltuk 2010-ben, és azóta tartottuk magunkat ahhoz, hogy a nyugdíjak vásárlóértékét megtartjuk, sőt ezt valamelyest sikerült emelnünk is az elmúlt időszakban" - közölte a tárca nélküli miniszter.Novák Katalin kiemelte: 2021-ben abban bíznak, az ország gazdasági teljesítménye ismét lehetővé teszi majd azt, hogy nyugdíjprémiumot fizessenek az időseknek, ez a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek jár majd, ha magasabb lesz a gazdasági növekedés 3,5 százaléknál. Erre nagyon jó esély van - tette hozzá. Jelezte azt is, hogy nyugdíjkorrekcióra is ilyenkor kerülhet majd sor.Emlékeztetett arra, hogy bevezették a 40 év után járó korai nyugdíjazási lehetőséget a nők számára, és elindították a 13. havi nyugdíj visszavezetését, ez 2022-ben már félhavi nyugdíjat jelent majd."Mindezekkel a lépésekkel, és még számos egyéb lehetőséggel igyekszünk tenni azért, hogy a hétköznapok a nyugdíjasok számára is könnyebbek legyenek, mert Magyarországon a nyugdíjasok is fontosak számunkra" - fogalmazott Novák Katalin.A videóban Hulák Zsuzsa, az Idősek Tanácsának tagja hangsúlyozta: a polgári kormány megbecsüli az időseket.Kiemelte, hogy az idősek anyagi biztonságának, közérzetük javításának érdekében az elmúlt években több intézkedés is történt. Ebben az évben is várható még kedvező intézkedés, például a nyugdíjprémium kifizetése novemberben - mutatott rá.