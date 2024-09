Orbán Viktor: jövőre megduplázzuk a gyermekek után járó adókedvezményt!

A kormány azt szeretné, hogy ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte álló évtizedet is - jelentette ki a miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az észak-macedóniai Ohridból nyilatkozva.

Észak-Macedónia rajta van a migrációs útvonalon és a migrációs válság idején kialakult egy jó együttműködés a két ország között, de fontos az is, hogy jó gazdasági kapcsolat legyen közöttünk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak Észak-Macedóniában adott interjújában.

A kormányfő szerint a gazdasági semlegesség azért fontos, mert az utóbbi évek számos változásai - járvány, háborúk, energiaválság, infláció - közepette felemelkedő ázsiai gazdaságokkal együtt megváltozott a világgazdaság és aki nem alkalmazkodik, aki maga is nem változtat, aki nem próbálkozik új dolgokkal, az a változásoknak a vesztese lesz.

„Mi azt szeretnénk, hogy Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, ugyanúgy nyerje meg az előttünk álló, vagy az éppen most zajló évtizedet is. Ehhez új eszközökre, új módszerekre és új gazdaságpolitikára lesz majd szükségünk. Ezt az új gazdaságpolitikát nevezzük a semlegesség gazdaságpolitikájának" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy látja, hogy blokkokra szakad szét a világgazdaság, egyfajta gazdasági hidegháború kezdődik és ez ugyanolyan eredményre fog majd vezetni, mint a klasszikus hidegháború.

„Kettészakítják a világgazdaságot, úgy tűnik, hogy lesz egy nyugati világgazdaság és lesz egy keleti világgazdaság és nagy nyomás lesz minden országon, hogy válasszon, hogy a világ melyik feléhez akar tartozni. A gazdasági semlegesség azt jelenti, hogy nekünk ezt a nyomást el kell kerülni. Magyarország nem csatlakozhat egyik gazdasági blokkhoz sem, mert az országnak az az érdeke, hogy mind a két kialakuló gazdasági blokkal élénk, erőteljes, mély gazdasági kapcsolata legyen" - mondta Orbán Viktor.

„A szankciós politika az, amitől sok ezer európai cég szenved" - fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a legfontosabb azonban, hogy magunkkal legyünk először tisztában, aztán majd megvívjuk a csatáinkat.

„Azért örülök annak, hogy most van egy vita a gazdasági semlegesség tartalmáról, mert ha mi szilárdan eltökéljük magunkat, egy irányvonalat jelölünk ki, akkor utána minden konfliktusban tudunk olyan álláspontot kialakítani, ami megfelel a magyar érdekeknek. A gazdasági semlegességének a lényege mégiscsak az, hogy nem szabad, hogy ránk erőltessék azt, hogy politikai szemüvegen keresztül nézzük a gazdaságot" - mondta Orbán Viktor, aki kifejtette hogy kizárólag a magyar gazdaság érdekein keresztül szabad nézni a világgazdaságot és az ott felmerülő kérdéseket is.

Ez a kormányfő szerint azt jelenti, hogy csak azt vegyük át a nyugattól, és csak azt vegyük át a kelettől, ami hasznos és észszerű és utasítsuk el minden nyomást és kísérletet, amely árt az ország jövőjének. Ha ebben megerősítettük magunkat és ezt a kiindulópontot elfoglaltuk, akkor innen megtaláljuk a választ minden konkrét kérdésre: például arra, hogy hogyan kell kivédeni a keletről, vagy éppen nyugatról érkező számunkra kedvezőtlen politikai és gazdasági nyomásokat.

Az európai migrációs vitára is igaz az, hogy „szólj igazat, és leszedik a fejedet" - fogalmazott egy kérdésre válaszolva a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: őt is „megráncigálják" migrációs politikája miatt, ám a nemrég Magyarországra látogató Matteo Salvini még rosszabbul járt: „őt börtönbe is akarják zárni", mivel a korábbi olasz kormányfő nem engedte meg, hogy kikössön az olasz partoknál egy illegális migránsokat szállító hajó.

„Hat év börtönre akarják ítélni, teljes szívvel állunk Salvini mellett" - tette hozzá.

A migrációs helyzet kapcsán Orbán Viktor elmondta: a Magyarországgal szembeni kritikák ellenére egyre több uniós országban vélik úgy, hogy „ezeknek a fiúknak volt igazuk". Egy szájból fújnak hideget és meleget - hangsúlyozta -, hiszen, miközben kritizálják a magyar migrációs politikát, Németország például határozott határvédelmi intézkedéseket tett.

Nem csak a migrációval kapcsolatos viták éleződnek ezekben a napokban, de a háborúpártiak és a békepártiak közötti viták is úgy belföldön, mint külföldön. Azt hiszem, hogy a következő napokban, hetekben az ilyen viták éleződésére kell számítanunk. Egész egyszerűen azért, mert közeledünk egy, az egész világ szempontjából fontos időponthoz. Ez pedig az amerikai elnökválasztás, ami november elején eldöntheti, hogy a világ tovább halad a háborúhoz vezető, egyre elkeseredettebb harcokat eredményező ösvényen, vagy megáll, visszafordul és békét hirdet. Nemcsak az ukrán orosz háborúban, hanem minden más gócponton is - fogalmazott a miniszterelnök.

A miniszterelnök kiemelte, hogy támogatták azokat, akik tanulni akartak. A munkáshitel program most emiatt szükségessé vált, hogy az egyetemeket elkerülők is részesedjenek belőle. A fiatalok lakáshoz jutását is segíteni kell, a gazdaság alapja ugyanis - mint mondta - a család.

A gyerekek után járó adókedvezményt 2025-ben - ha minden jól alakul - megduplázzuk - jelentette be, majd folytatta: megpróbáljuk a hagyományosan létező tőkehiányt enyhíteni a kis és középvállalkozóknál. „Ha ezek mind sikerülnek, akkor 3-5 százalékos növekedés lehet. A mostani 1-2 százalékkal is EU élbolyában vagyunk, de nem akarunk beleragadni ebbe, amitől az EU szenvedni fog az elkövetkezendő években. A semlegességgel a 3-6 százalékos régióba akarunk felkapaszkodni" - magyarázta a kormányfő.

Orbán Viktor végezetül az árvízről és a védekezési munkálatokról is beszélt. Elsősorban mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett a védekezésben. „Példásan összefogott Magyarország megint. Valahogy a békeidőben ez kevésbé megy, de baj időszakában és esetén a magyarok talán egész Európában a legerőteljesebben képesek összefogni" - fogalmazott.

A magyar állam összevetve a tíz évvel ezelőtti önmagával hatékonyabb, szervezettebb és felkészültebb. Az elmúlt tíz évben azért kiegészítettük a védelmi vonalainkat, megépítettünk több kilométernyi mobilgátat, fölkészültünk az ideiglenes védművek gyors fölépítésére, most is néhány nap alatt kétmillió homokzsákot kidobtunk oda az ártérbe, illetve a gátakat megerősítettük, 55 ezer tonna homokot használtunk föl, több ezer ember dolgozott, és ennek meg is lett az eredménye - sorolta a kormányfő, aki szerint Magyarország ötösre vizsgázott árvízi védekezésben, megvolt a sikerhez szükséges szív, és megvolt a szakértelem is. Elmondta, a vízügyesek értékelték a helyzetet, és megteszik a szükséges javaslatokat, amelyeket a kormány akciótervvé alakít át.