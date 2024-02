Orbán Viktor: ez egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményekben nincs kegyelem!

A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, a gyermekek védelmét hivatott jogszabályokat, az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig át kell fésülni és ki kell egészíteni - jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten, a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében.

A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul - indította idei évértékelőjét Orbán Viktor.

A kormányfő emlékeztetett, a köztársasági elnök beadta a lemondását, amely olyan mint „egy rémálom".

Mint mondta, „mindannyian úgy láttuk őt az elnöki tisztségben, mint aki oda való."

Orbán Viktor szerint Novák Katalin a magyarok szebbik oldalát, jó tulajdonságait testesítette meg, hiszen családanya volt, aki nem a férfiakkal szemben akarta megmutatni rátermettségét, hanem a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők a politikában is pótolhatatlanok.

„Mert férfi és nő külön csak két fél, de együtt egy egész" - fogalmazott.

Orbán Viktor szerint távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarország számára.

A miniszterelnök értékelése szerint a köztársasági elnök kegyelmi döntését a magyarok elsöprő többsége nem fogadta el, márpedig az elnök legszebb, egyben legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása.

Orbán Viktor emlékeztetett, a lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet az ő döntése bontotta meg, ezért a kibillent egyensúlyt ő már nem tudta helyreállítani, ezért új köztársasági elnökre van szükség.

Orbán Viktor elmondta, az igazságügyi miniszter elmúlt 25 év gyakorlatát folytatva ellenjegyezte a kegyelmi döntést. Hozzátette, elkerülhetetlen, igazságtalan következménye, hogy le kellett mondania. Mint mondta, ha visszamehetnénk a múltba, biztos lennék benne, hogy kijavítanák a hibát.



A gyermek sérthetetlen

A miniszterelnök úgy fogalmazott, mivel ez nem lehetséges, a kormányra vár a feladat, hogy a hibát kijavítsa, jogilag orvosolja. Hangsúlyozta a kormányfő: „A gyermek sérthetetlen, kegyelemnek helye nincs, a lemondás helyes volt, és megerősít bennünket."

„Zaklatott szívvel, mindenkinek a nevében megköszönjük a munkájukat" - mondta.

A lemondás körüli vitáról is szót ejtett Orbán Viktor. Aláhúzta:

„A távozó két asszony kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében."

Orbán Viktor úgy véli, tanuljunk a bajból együtt, a szemünk előtt lezajlott dráma arra emlékeztet bennünket, milyen kockázattokkal kell szembe néznünk nap mint nap.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a nemzetállamok szuverenitása áll az „erőhatalmak" célkeresztjében, és mint mondta, „az ökölvívás törvényei a politikában ma hasznosabbak, mint a baletté".

„Hiába vagy Mike Tyson vagy Muhammad Ali, a politikában mindig egy ütésre vagy a padlótól, ezért csak a körültekintő óvatosság segíthet" - tette hozzá.

A miniszterelnök kiemelte: a modern politika vastörvénye az alázat. A nemzetszolgálat személyes alázatot is követel. Akármilyen magasan is vagy, egyedül sohasem lehetsz elég okos. Nincs védett hely, még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni. „A politikai hiba akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat - hát még, ha nincs!" - fogalmazott Orbán Viktor.

Nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy ki nem kényszerített hibáról.

A jobboldal számára ez egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményekben nincs kegyelem.

A lemondás ugyanakkor elégtétel és példa is az ország számára, hiszen lehetőséget teremt, hogy a bajból megerősödve kerüljünk ki - mondta a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte: a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, az Alkotmánytól egészen a miniszteri rendeletekig. „Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket" - hangsúlyozta.

Meg kell erősíteni a gyermekekkel együtt dolgozók felügyeletét, mindezeket pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában kell benyújtani az Országgyűlésnek. A baloldal ekkor majd vitézkedhet, ott lehet majd segíteni - üzente Orbán Viktor.

Orbán Viktor egyúttal azt kérte az Országgyűléstől, hogy a köztársasági elnök hivatalos lemondásának napján indítsák el az új köztársasági elnök kinevezését. Az élet azonban megy tovább, a munka folytatódik, a feladatok 2024-ben sem lesznek könnyebbek, sem egyszerűbbek.

2019 volt az utolsó békeév

2020 februárjában elszabadult a Covid-járvány, 2022-ben pedig kitört az orosz-ukrán háború. Ilyen helyzetben különösen nehéz volt élni és dolgozni, ami mindannyiunkat megviselt, a családokat és az egész nemzetet egyaránt. A kormány ez idő alatt azért dolgozott, hogy a legfontosabb értékeket sikerüljön megvédeni, és legfontosabbat, a munkahelyeket sikerült is - szögezte le.

Orbán Viktor kitért arra, hogy még soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most.

A foglalkoztatottsági ráta jelenleg 75 százalékos, de el a kormány el akarja érni a 85 százalékot. Becsléseink szerint még 300 ezren bevonhatók a munka világába, részben annak köszönhetően, hogy egyre többen térnek haza külföldről Magyarországra.

Orbán Viktor aláhúzta, sikerült megvédeni a nyugdíjakat, ami elvárható volt, hiszen „a polgári kormányzás kezdetén így állapodtunk meg a nyugíjasokkal." Ami viszont nem elvárható - tette hozzá -, hanem bravúr, hogy sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat amit még a baloldal vett el.



A 23'-as extra nehéz évből sikerült ép bőrrel kikecmeregni

Nem sikerült megvédeni a gazdasági növekedés covid előtti ütemét - folytatta Orbán Viktor, megjegyezte viszont, hogy sikerült megakadályozni az ikerdeficitet, amelyben elévülhetetlen érdemei a voltak külkereskedelmét felelős Szijjártó Péternek.

„Tavaly is sikerült közelebb hozni a külhoniakat. Három hidat építettünk az ipolyon, naponta tízszer jár a vonat Szeged és Szabadka között, és heti háromszor a repülő Budapest és Kolozsvár között" - jegyezte meg.

„Az inflációt - a jegybank segítségére sietve - sikerült a rekordmagas 25 százalékról 4 százalék alá szorítani. A költségvetési hiányt csökkenő pályán tartani, a minimálbért 15 százalékkal, a szakmunkás minimálbért 10 százalékkal emelni" - sorolta hozzátéve: mindezek tükrében „igazán nem lehetünk elégedetlenek. A 23-as extra nehéz évből sikerült ép bőrrel kikecmeregni".

Orbán Viktor úgy véli, az emberek többre vágynak az inflációtól való kikecmergésnél.

Mit várhatunk a 2024-es esztendőtől? - tette fel a kérdést miniszterelnök. Mint mondta gondoljunk vissza a 2019 előtti békeidőkre, és emlékezzünk a magaslatokra, ahol a gazdaságunk állt.

A gazdasági előrejelzések mellettünk szólnak, hozzátette: így sem lesz ez sétagalopp Nagy Márton miniszter számára.





A jövő a zöld energiáé

A világ sokat változott, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. A zöldenergia berúgta az ajtót, már nem csak kopogtat, azoké a világ, akik észszerűen tudnak átállni erre a technológiára. A magyar kormány stabilitása, a haszna az, hogy villámgyorsan alkalmazkodhatunk. Mint mondta, ha jól használjuk az erőnket, akkor Magyarország tud alkalmazkodni legjobban Európában, amely „csípi más országok szemét".

„Az átállás jól jön Magyarországnak, mint mondta, kilábalhatunk az energiafüggőségünktől" - hangsúlyozta. Paks 2-t megépítjük, meghosszabbítjuk Paks 1 működését, és megépítjük a naperőművet.



A kormányfő kifejtette, a naperőmű fejlesztési program „vágtat", mint mondta, lassan a kormánynak kell visszafognia azt. Orbán Viktor hozzátette, már több mint 560 MW kapacitással rendelkezünk és jelentős számú háztartás is segíti ezt.

Elárulta: Az energiafogyasztás 15 százalékát hazánkban már napenergiával állítjuk elő.

A tartalék erőműveinket hamarosan felépítjük, a magyar villamosenergia-hálózatot már összekapcsoltuk a szomszédokkal, a gázösszeköttetés már csak Szlovénia felé hiányzik. Aki tehát azt mondja, hogy a magyar gazdaság fejlesztéséhez nem lesz elegendő energia, az nem tudja, mit beszél - hangsúlyozta.

Keményebb dió a megtermelt zöld energia tárolása, ráadásul ennek technológiája is „hétmérföldes csizmákban lépdel előre". De mi ebben is Európa és a világ élvonalában járunk - mondta.

Orbán Viktor felvázolta, hogy hamarosan a személyes, mindennapi életünkben is mindenhol ott lesznek az energiatárolási eszközök. Ott lesznek az autóinkban, a házainkban, a munkahelyeken. A magyar kormány a technológia fejlesztése több száz millió forintot fordít - emlékeztetett.

Kapcsolódó tartalom

Arra a feltételezésre, hogy Magyarországon ne lenne elegendő víz, a miniszterelnök kifejtette: ez nem igaz, még a szomszédainknak is juttathatunk, ha akarunk. Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy csak az Európai mércével is sikeresen működő üzemeket szabad megtartani. Az energiatárolási kapacitásainkat késhegyre menő csatákban, kemény harccal kell megszereznünk, gyakran olyan energetikai szuperhatalmakkal szemben, mint Franciaország vagy Németország.

Hogy a baloldal is értse: „Éberség, elvtársak!" - fogalmazott filmes hasonlattal Orbán Viktor.

A miniszterelnök az energetikai beruházásokért folyó diplomáciai küzdelmet a nyíltvízi úszáshoz hasonlította, ahol versenyzőként lökdösődni, olykor verekedni is kell. Emlékeztetett Rasovszky Kristóf sikerére, aki a minap világbajnoki aranyérmet szerzett a 10 kilométeres olimpiai úszószámban.



Megmentjük az autógyárainkat

Emlékeztetett: a nyugati világban sok autógyárat zárnak be vagy helyeznek át, ezt azonban Magyarországon el kell kerülni „Képzeljék el Győrt az Audi, vagy Kecskemétet a Mercedes nélkül! Mi nem engedhetjük ezt meg magunknak" - fogalmazott.

Kecskeméten elindult a felsőkategóriás autógyártás, Debrecenben pedig olyan elektromos autókat gyárt majd a BMW, amilyen nincs még a világon. Szegeden abban a szerelőcsarnokban kezdődik majd meg - a BYD révén - az elektromos járműgyártás, ahol 100 évvel ezelőtt elkezdték gyártani a belsőégésű motorokat.

Magyarországon az autóipar sok ezer család bevételét biztosít, ezért a hazai zöld-autóipari átállás hatalmas politikai és gazdasági siker. És nem vagyunk olyan helyzetben, hogy bármely stratégiai iparágunkról lemondhatnánk - jegyezte meg Orbán Viktor.





2024 újra Magyarország sikereinek éve lesz



„A helyzet a célok és az eszközök világosak. A magyarok jobban élnek mint a Gyurcsány-korszakban, de nem olyan jól mint szeretnénk. Azt akarjuk, hogy Magyarország Európa egyik legjobb országa legyen" - fogalmazott.

Mint mondta, a kormánynak van egy egész jó terve ehhez. Kezdő lépésként az elsők között értjük meg a világrend változását. Második lépésként mi alkalmazkodunk leggyorsabban a megváltozott helyzetekhez. „Ravaszak leszünk, fürgék és szívósak" - mondta. A harmadik lépés, hogy kimaradunk a háborús és szankciós politikából és ellenállunk a blokkosodásnak, ami maga az új hidegháború.

Negyedik lépés, hogy nyitunk és kereskedünk, utakat, hidakat, vasutakat építünk, repteret fejlesztünk. Újabb Nobel-díjasokat kitermelő oktatást építünk. Ötödik lépésként a növekedni akaró és külföldön is eredményes magyar cégeket megtámasztjuk, hagyományosan erős iparágainkat aládúcoljuk és teljesen új, a világon is vezető iparágakba fektetünk - mondta.

Hozzátette: mindezzel újra feltesszük a világtérképre Magyarországot és Budapestet mint a Kárpát-medence megkerülhetetlen politikai, gazdasági, kulturális és kereskedelmi gravitációs pontját.

Ebben térségben újra meg és kikerülhetetlenek leszünk, mert mi adjuk a legjobb ajánlatokat, és aki velünk együttműködik, az jól jár.

A szomszédaink biztosak lehetnek abban, ha bajba kerülnek, a magyarokra mindig számíthatnak - húzta alá.

Ma 1500 iskola fogadja be az Ukrajnából menekült családok gyermekeit. Újjáépítettünk a horvátországi földrengésben megsérült iskolákat. Ott voltunk a szlovéniai áradásoknál és a romániai kórháztűznél. A magyarok segítették az oltási kampányt Szlovákiában, és nagy hiány idején is több százezer adag oltóanyagot adtunk cseh barátainknak - sorolta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, minden terv készen áll, és képesek vagyunk végrehajtani azt. 2024 Magyarország sikereinek éve lesz

- húzta alá.

Hozzátette: A kérdés egyedül az, honnan számíthatunk támogatásra, honnan távolságtartásra és honnan támadásra. Lengyelországban történt választásokról ejtett szót a miniszterelnök, a Kelly hősei című filmből idézett.

Jó hírt közölt Orbán Viktor: a svédekkel való vitánk a lezárás felé halad. A tavaszi parlamenti időszakban ratifikálhatjuk a svéd NATO-csatlakozást - mondta a miniszterelnök.



Azt látjuk, hogy Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk

2023 az Európai Unió kudarcainak éve volt. „Ez lehúzott, visszaránt, ólomsúlyt helyezett a lábunkra". Lehetünk-e sikeresek, miközben a nyugat sikertelen.

„Az afrikaiak azt mondják, ismerd ki a fát, mielőtt nekitámaszkodsz" - idézte a kormányfő.

20 éve csatlakoztunk az EU-hoz, kiismertük, és kétséges nekitámaszkodhatunk-e. A zavaró mellékzöngék mellett sokszor érkeztek jó dolgok nyugatról, mára a helyzet megváltozott, az ember alig akar hinni a szemének.

Azt látjuk, Brüsszelből csak a baj zúdul ránk. Hiába mondtuk, hogy két szláv testvérország háborúja ez. Úgy maratunk egyedül, mint a migráció kérdésében, ugyanígy lesz igazunk ennek a kérdésnek a végén is. Nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba és nem fogunk fegyvert sem szállítani, akkor sem, ha vannak nagyhatalmak, akiknek ez nem tetszik.

„A Brüsszeli válságkezelés klasszikus: Amerikának klassz, a többieknek kuss."

A nyomásgyakorlás olyan szintű, hogy ahogy a kormányfő fogalmazott: „A parlamentbe járnak ellenőrizni, hogy jól viselkedik-e a dollárbaloldal".