Orbán célja, hogy a társadalmi párbeszéd folyamatos legyen

Orbán Viktor miniszterelnök szándéka az, hogy a társadalmi párbeszéd a teljes kormányzati ciklusban folyamatos legyen, ezért a következő négy évben is keressük az egyetértési pontokat az emberekkel - nyilatkozta Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Magyar Időknek.



A Magyar Idők csütörtöki számában megjelent cikkben Nyitrai Zsolt elmondta: a Fidesz mindig a párbeszédre alapozta a politikáját, ellenzékben és kormányzati pozícióban egyaránt. Már 2004-ben nemzeti petíciót intéztek a választókhoz - akkor elsősorban gazdasági, pénzügyi illetve a családok támogatását érintő kérdésekben - manapság pedig nemzeti konzultációkat folytatnak. "Ez a párbeszédre alapuló politizálás is hozzájárult az újabb választási győzelemhez, hiszen az emberek fontosnak tartották, hogy bevontuk őket a döntéshozatalba, megkérdeztük a véleményüket" - tette hozzá.



Mint mondta, a nemzeti konzultációk - amelyeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda folytat - az egész társadalmat átfogó nagy horderejű kérdésekről szólnak. "Mi pedig a különböző társadalmi csoportok véleményét kérdezzük meg. Fontos, hogy átlássuk mások élethelyzetét, tudjuk értékelni a kisebb közösségek által végzett munkát, és képet alkossunk arról, hogy hol kell és lehet segíteni" - mutatott rá Nyitrai Zsolt.



Mint kifejtette, azokat a kisebb-nagyobb közösségeket szólítják meg, amelyeknek azonosak az érdekeik, az élethelyzetük, a problémáik. Az egyik nagy társadalmi csoport a nyugdíjasoké, ők több mint kétmillióan vannak. Szintén nagy létszámú - egymilliós - közösséget alkotnak a cukorbetegek. Rajtuk kívül rendszeresen konzultálnak az agráriumban dolgozókkal, a fogyatékossággal élőkkel, mint ahogy a horgászokkal és a méhészekkel is - mondta el a miniszterelnöki megbízott.



Hozzátette: a párbeszéd természetesen kiterjed azokra a csoportokra is, amelyeket a foglalkozásuk, hivatásuk kapcsol össze, mint például a védőnők, gyógyszerészek, rendőrök, polgárőrök.



"A feladatom, hogy elérjem: a kormányzat a döntéseinél vegye figyelembe ezen társadalmi csoportok speciális szempontjait" - fogalmazott Nyitrai Zsolt.



Az elért eredmények között említette, hogy nyugdíjaskedvezményt kapnak a Nők40-es nyugdíjasok múzeumi belépők vásárlásakor, valamint a látássérülteket azzal segítették, hogy a Braille-nyomtató és Braille-kijelző áfája 27-ről 5 százalékra csökkent a fehér bot napján.



Nyitrai Zsolt közölte, készülnek ismét felkeresni a különböző szervezeteket, érdekképviseleteket személyesen és az interneten is online petíciók és konzultációk formájában. Az állatvédelmet is fontosnak tartják, és ebben a témakörben hamarosan párbeszédet indítanak.