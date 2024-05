Nézőpont Intézet: akár minden második szavazatot a Fidesz kaphat

A Fidesz-KDNP listája vezet (48 százalék) egy hónappal az európai parlamenti (EP-) választás előtt - derült ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelyről kedden tájékoztatták az MTI-t.

A felmérésben - amely április 29. és május 2. között ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készült - azt írták, hogy elsősorban Magyar Péter pártja (21 százalék), a Dk-MSZP-Párbeszéd koalíciója (12 százalék) és a Kétfarkú Kutya Párt (7 százalék) között oszlanak meg a baloldali szavazók, miközben a Momentum (1 százalék) és a Jobbik (1 százalék) önállóan már nem jutna be az Európai Parlamentbe.



Emlékeztettek, hogy a pártok első megmérettetését az egy hónap múlva esedékes európai parlamenti választások előtt a listaállításhoz szükséges 20 ezer érvényes aláírás összegyűjtése jelentette: míg a kormánypártok elsőként adták le a lajstromokat, nem sikerült minden, listát bejelentő pártnak teljesíteni az induláshoz szükséges feltételeket, Jakab Péter pártjának a mozgósítás is gondot okozott, így nem indulhat a választáson.



Úgy folytatták, hogy továbbra is a Fidesz-KDNP listája (48 százalék) vezeti a pártversenyt egy hónappal az európai parlamenti választások előtt, igaz, egy országgyűlési választáson 44 százalékot érne el, ami a 2014-es hazai választási eredményének felelne meg.



A Nézőpont Intézet szerint a különbség oka, hogy a Fidesz szimpatizánsai aktívabbnak mondták magukat a közelgő európai parlamenti választáson, mint a jelenleg tét nélküli és távolibb országgyűlési választások esetében.



Mint írták, a kormány jobboldali ellenzéke is megalapozottan reménykedhet a mandátumszerzésben: a Mi Hazánk Mozgalom nemcsak a magyar parlamentbe jutna be (6 százalék) nagy valószínűséggel, de 5 százalékos eredményével EP-mandátumot is szerezhetne.



Úgy fogalmaztak, hogy a baloldalnak több nagy vesztese is lenne mind az itthoni, mind az európai megmérettetésen, mivel Magyar Péter úgy tűnik, tartósan háromosztatúvá alakította a baloldalt.



Az ellenzékváltó-hangulatot meglovagolva jelenleg a Tisza Párt a legnépszerűbb ellenzéki párt (egy "most vasárnapi" EP-választáson 21 százalékos támogatottsággal), mely mellett a Demokratikus Koalíció (DK) - MSZP - Párbeszéd közös lista (12 százalék), illetve a Kétfarkú Kutya Párt (7 százalék) jelenti a másik két baloldali pólust - emelték ki.



Jakab Péter listaállítási kudarca miatt kevesebb baloldali szavazat veszhet el az EP-választáson, miután Jakab mintegy 2 százaléknyi szavazótábora a másodlagos preferenciák alapján Magyar Péter pártját és a Gyurcsány-koalíciót erősítheti, mellyel becslésükben is így számoltak - írták.



A kutatás szerint az öt évvel ezelőtt még EP-mandátumot szerző Momentum (1 százalék) és Jobbik (1 százalék) az 5 százalékos küszöb közelébe se érnek, Vona Gábor pártja (3 százalék) ugyan megelőzi őket, de szintén nem számolhat bejutással. Szintén távol áll a mandátumszerzés lehetőségétől az önállóan induló LMP (1 százalék) és Márki-Zay Péter pártja (1 százalék) is - tették hozzá.



A baloldali pártok támogatottságát tekintve nem mutatkozik jelentős különbség egy "most vasárnapi" országgyűlési és európai parlamenti választás esetében: Magyar Péter pártja (22 százalék) és a DK-MSZP-P koalíció (13 százalék) is csupán 1-1 százalékponttal érne el magasabb arányt egy országgyűlési, mint az EP-választáson.

A többi baloldali párt közül egyedül az MKKP (7 százalék) jutna be önállóan a magyar országgyűlésbe is - áll a kutatásban.