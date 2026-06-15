Még hétfőn is újabb zivatarok csaphatnak le Baranyára
2026. június 15. hétfő 07:20
Ma napközben elsősorban a Dunántúlon, esetleg az északkeleti határ közelében fordulhatnak elő zivatarok viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében.
A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.
Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
MTI
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