Még hétfőn is újabb zivatarok csaphatnak le Baranyára

Ma napközben elsősorban a Dunántúlon, esetleg az északkeleti határ közelében fordulhatnak elő zivatarok viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kíséretében.



A Baranyára kiadott figyelmeztetés szerint zivatar alakulhat ki.

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!