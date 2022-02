Már nem fizetik a személyi jövedelemadót a fiatalok

A 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük - emelte ki a családokért felelős parlamenti államtitkár a közösségi oldalán közzétett szombati videóüzenetében.





Zsigó Róbert azt mondta: akár több tízezer forinttal magasabb fizetést kaphatnak azok, akik dolgoznak. Ők nagyjából 280 ezren vannak - tette hozzá.



Tájékoztatása szerint egy heti 40 órában munkát vállaló 25 év alatti fiatal havi jövedelme akár 65 ezer forinttal is növekedhet, így éves szinten akár 780 ezer forinttal is több pénzt kaphat.



Az adómentesség az átlagfizetés szintjéig 22 százalékos béremelést jelent, és összességében akár egymillió fiatalt is érinthet - mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra, hogy az adómentesség annak a hónapnak a végéig jár, amikor a fiatal betölti a 25 éves kort.



A fiatalok személyi jövedelemadó-mentességével a kormány szeretne nekik segíteni az önálló életkezdésben, a lakhatásban, vagy bármi másban, amire a plusz pénzt költeni szeretnék - jelentette ki Zsigó Róbert.



Jelezte: a baloldal - ahogy a többi adócsökkentést, a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat és a minimálbér-emelést - ezt az intézkedést sem támogatta.



Lehet, hogy ezen a fiatalok meglepődnek, de az idősebbek nem igazán - mondta.



A Gyurcsány-korszakban, amikor minden harmadik fiatal munkanélküli volt, és esélyük sem volt az otthonteremtésre vagy a magasabb fizetésre, a baloldal azt üzente nekik, hogy "el lehet innen menni" - közölte. Zsigó Róbert azonban megjegyezte: Magyarországnak a fiatalok támogatásában is "előre kell mennie, nem hátra".