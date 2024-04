Már 31 ember veszítette életét idén lakástüzekben

Idén az első negyedévében 1939 alkalommal riasztották égő lakóépülethez a tűzoltókat, a tüzekben 31 ember vesztette az életét, 145-en pedig megsérültek - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kedden az MTI-vel.

Mukics Dániel azt írta: az év első három hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 1414 órára és 3672 tűzoltójárműre volt szüksége a tűzoltóegységeknek; 20 844 négyzetméternyi épített terület égett le, 214 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, emiatt 641 embernek kellett átmenetileg elköltöznie.



Hangsúlyozta, hogy az 1939 épület közül csupán 7-ben volt füstérzékelő, holott ezek az eszközök a tűz keletkezésekor azonnal jeleznek, és még van idő cselekedni.

Kifejtette, hogy a legtöbb tűz a kéményből indult, ez az összes eset csaknem 21 százaléka. A tüzesetek 16 százalékában a konyhában, 11 százalékában a hálószobában, 6 százalékában pedig a nappaliban csaptak fel a lángok. A tűz legtöbbször elektromos problémára, a fűtés hibáira, nyílt láng használatára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza.



Az első negyedév lakástüzeinek 10 százalékában felhalmozott lomok égtek, vagy a kertben égetett szemétről terjedtek át a lángok az épületre - fűzte hozzá.



A közlemény szerint a legnagyobb tűz február 20-án, Hevesvezekényben volt, ahol egy háromszáz négyzetméteres, műhelyként és raktárként egyaránt használt melléképület égett teljes terjedelmében. A tűzoltóknak köszönhetően a tűz nem terjedt át a lakóházra. A tűzből több gázpalackot kivittek, egyet mesterlövésznek kellett kilőnie, hogy ne robbanjon fel.



A leghosszabb beavatkozás január 21-én volt Álmosdon, ahol egy ember életét vesztette. A családi ház oltása az utómunkálatokkal együtt nyolc órát vett igénybe - írta a szóvivő.



A katasztrófavédelem 92 esetben indított tűzvizsgálati eljárást a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárása érdekében, 39 helyen szándékos tűzokozás gyanúja merült fel, 88 épületnél pedig gázpalackok nehezítették az oltást.



A lakástüzek megelőzése érdekében tanácsos a konyhába, hálószobába és a nappaliba füstérzékelőt szerelni a mennyezetre. Olyan füstérzékelők is beszerezhetők, amelyek füst esetén nemcsak hangosan sípolnak, hanem jelzést is küldenek az okostelefonra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozók védelmére - írta Mukics Dániel.

Kitért arra is, hogy az első negyedévben szén-monoxid miatt 391 alkalommal riasztották a tűzoltókat. 63 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 6 ember pedig meghalt - tette hozzá.



A szóvivő közlése szerint akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Az ilyen helyiségekben állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni, nem elegendő időnként szellőztetni - áll a közleményben.