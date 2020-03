Kijárási korlátozást vezetnek be szombattól az ország egész területére vonatkozóan

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A korlátozás tehát holnaptól lép életbe. Két héten keresztül az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni" - hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy „elviselhető módon" próbálják elválasztani az időseket a fiataloktól.

„Egy fontos döntést is hoztunk, az erről szóló rendeletet alá is írtam. Úgyhogy most szó szerint ezt a két mondatot szeretném elmondani a rádión keresztül minden kedves hallgatónknak. A döntésünk az, hogy kijárási korlátozást vezetünk be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között.

Két héten keresztül mindannyian az otthonunkat, vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. Ez a rendelet pillanatokon belül megjelenik.

Felsorolja, hogy melyek azok az alapos okok, amelyek miatt elhagyhatók a lakóhelyek és a tartózkodási helyek, igyekeztünk az alapos okokat, vagyis a kivételeket úgy meghatározni, hogy ez a korlátozás is kibírható legyen az emberek számára, hogy az élet azért élhető maradjon.

Minden korlátozásnak az az értelme, hogy egyfelől világosan célra tartson, másfelől csak annyi terhet tegyen az emberekre, amit azok valóban el is tudnak hordozni" - részletezte a miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszélt, hogy "elviselhető módon" próbálják elválasztani az időseket a fiataloktól.



Ezért közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket.

Ebben az időszakban más nem mehet be ezekbe.

Az egészségügyi helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette: a cél most a fertőzés terjedésének lelassítása, nem a vírus "megölése", mert ahhoz vakcina kellene.

Azt is mondta, hogy az emberek mintegy 80 százaléka csak hordozó, szinte észre sem veszi, hogy benne volt a vírus.



Van ugyanakkor 15-20 százalék, aki ettől megbetegszik, tünetei lesznek. Ennek a sok embernek - ez Magyarország esetében a teljes népességre kivetítve mintegy kétmillió - egy része kórházi ellátásra is szorul - magyarázta. Az idősek, illetve a komoly alapbetegséggel rendelkezők pedig intenzív ellátásra is szorulhatnak, ha pedig a fertőzést nem tudják lelassítani, akkor ők egyszerre igényelnének kórházi ellátást, ezt pedig a magyar egészségügyi rendszer nem bírná ki.



Amikor Magyarország eljut a járvány tetőpontjára, akkor körülbelül tízszeres terhelésnek lesz kitéve az egészségügy, békeállapothoz képest, anyagban, ágyban, lélegeztetőgépben, orvosban, ápolóban - mondta, az egyik legnagyobb feladatnak nevezve az orvosok védelmét.



Bejelentette azt is, hogy hétfő reggeltől minden kórház élén megjelennek az egyenruhás "kórházparancsnokok".



Orvosszakmai kérdésekben természetesen nem ők fognak dönteni, hanem az orvosok, de a járványügyi előírások betartása, betartatása, a készletek rendelkezésre állása, a személyzettel gazdálkodás folyamatos "karbantartása" a "kórházparancsnokok" feladata lesz - közölte a kormányfő. Hangsúlyozta: ha a következő néhány hétben, hónapban jól működik ez a rendszer, a kórházak ki fogják bírni a terhelést.



"Ahogyan az ország most működik, az egy katonai, harcászati akcióterv. (...) Ha ezt jól csináljuk a következő két hétben, akkor a kontaktusok száma nagyon visszaesik, és a járvány terjedése le tud lassulni" - mondta Orbán Viktor.