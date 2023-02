Kiemelkedő volt a decemberi forgalom a szállodákban

A magyarországi szálláshelyek teljesítménye decemberben is a várakozáson felül, kiemelkedően jól alakult, az infláció erősödése és az orosz-ukrán háború ellenére - közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) az eredményekről szóló összefoglalójában az MTI-vel.



Felidézték: 2022-ben a járványügyi korlátozások feloldásával úgy a belföldi, mint a nemzetközi turizmus dinamikus növekedésnek indult, és ez megmutatkozott a hazai szállodák hónapról-hónapra javuló eredményeiben is.



Decemberben a vendégéjszakák száma országos szinten 25,3 százalékkal, Budapesten 36 százalékkal, a fővároson kívüli szállodákban 18,2 százalékkal, a Balatoni régióban 16,1 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest. Az év utolsó hónapjában a kereslet főleg Budapest iránt volt erős.



A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint decemberben országos szinten 823 szálloda üzemelt a 2021 decemberi 863, illetve a 2019 decemberi 947 hotellel szemben. A csökkenés egyik oka a koronavírus okozta bezárások, másrészről pedig az eltérő adatgyűjtés (2019-ben KSH, 2022-ben NTAK) miatti eltérések - írták.



Tavaly decemberben a hazai szállodák teljes bruttó forgalma 44,9 milliárd forint volt, ami 55,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál, valamint 11,1 százalékkal meghaladta a 2019. decemberi bevételt is. Budapesten a szállodák december havi összes árbevétele 21,2 milliárd forint volt, ez 67,6 százalékkal meghaladja a 2021. decemberit és 1,7 százalékkal a 2019. évit is. A Balatoni régió szállodáinak 12. havi árbevétele 6,2 milliárd forint volt, ami 49,7 százalékkal felülmúlta az előző évit, illetve 37,5 százalékkal a 2019. decemberit. A fővároson kívüli szállodák összes árbevétele decemberben 23,7 milliárd forint volt, 46,4 százalékkal több az előző évinél, illetve 21,1 százalékkal a 2019 azonos hónapjában elértnél.



Az NTAK adatai szerint decemberben országos szinten a szállodák szobafoglaltsága 48,5 százalékos volt, a bruttó átlag szobaár 32 640 forint volt. A szobafoglaltság 11,7 százalékponttal nagyobb volt a 2021. decemberinél, de 5,4 százalékponttal elmaradt a 2019 decemberitől. A bruttó átlag szobaár 19,6 százalékkal felülmúlta az előző évit, valamint 33,8 százalékkal a 2019. decemberit.



Az elemzés szerint tavaly egész évben a szállodákban országosan 19,771 millió vendégéjszakát töltöttek, ebből 9,395 milliót külföldi, 10,375 milliót belföldi vendégek. Az összes vendégéjszaka 65 százalékkal több volt a 2021. évinél, de 15,8 százalékkal kevesebb a 2019-ben elértnél. A szállodák szobafoglaltsága 2022-ben 48 százalékos, a bruttó átlag szobaár 27 430 forint volt. A szobafoglaltság 16,8 százalékponttal meghaladta a 2021. évit, de 13,5 százalékponttal kisebb a 2019. évinél. A bruttó átlag szobaár 42,6 százalékkal nagyobb volt az előző évinél, illetve 22,1 százalékkal a 2019. évinél.



2022-ben a hazai szállodák országosan 488 milliárd forint árbevételt értek el, ez 75,6 százalékkal több volt, mint 2021-ben és alig 1,5 százalékkal elmaradt a 2019. évitől.



A szövetség tagjainak előrejelzése szerint az átlagos foglaltság idén februárban Budapesten 55-64 százalékos, a Balatonnál 31-41 százalékos lehet, márciusra a fővárosban 54-63 százalékos, a Balatonnál pedig 35-44 százalékos átlagos foglaltságot várnak.



Tavaly 17 szálloda nyílt meg országosan, ebből 8 Budapesten van.