Jönnek az újabb enyhítések - A lagzik szezonja május 28-tól korlátozások nélkül indulhat

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: az első oltás beadását követően, ha a beoltott nem veszi fel bizonyos időtávon belül a második oltását, úgy érvénytelenné válik az igazolványa.

Gulyás Gergely elmondta, az oltások száma közelít a 4,5 millióhoz. Ma megkezdődik a 16-18 év közöttiek oltása és keddig fog tartani. A részükre félre tett Pfizer vakcinákat is eloltják.​



Ezt időpontfoglalás után lehet felvenni.



A számítások szerint Pünkösd után érjük el az 5 millió, legalább egyszer beoltottat, a kormány döntést fog hozni a további enyhítésekről. ​Azt már most lehet tudni, hogy a lakodalmak megtartására május 28-tól lesz lehetőség.



A külföldön beoltott magyarok is védettségi igazolványhoz juthatnak, ha például NATO, OECD tagállamokban oltották őket. A WHO egyértelművé tette, hogy a Sinopharm kínai vakcinával minden korosztály biztonságosan, hatékonyan lehet oltani.A 18 év feletti lakosság mintegy 56 százaléka már be lett oltva. Ez az egyik legjobb arány az EU-ban.

Május 26-28 között valószínűleg meg lesz az ötmillió beoltott, az ötmillió regisztráltat már sikerült elérni, ehhez hozzájönnek a nem regisztrált beoltottak, például a pedagógusok.



Június elejére, közepére úgy tűnik mindenkit be lehet majd oltani, akik regisztráltak, de még nem vették fel az oltást. A társadalmi védettség jelentős mértékben nő, a halálozások szám jelentősen csökken, és a kórházban kezeltek száma is csökken.



Újra normális nyarunk lehet



A héten Magyarország benyújtotta helyreállítási tervet Brüsszel felé.



Másfél két hónappal előbb áll helyre a normális élet Magyarországon amiatt, hogy nem csak nyugati, hanem keleti vakcinákkal is oltottunk. Újra normális nyarunk lehet. Május végére az új szabályok elfogadását követően a korlátozások nagy része megszűnik.

​

Eddig több mint 30 ezer vállalkozás 178 ezer munkavállalóra kérték a bértámogatást. A már újranyitott vállalkozások is megkaphatják a támogatást.Szentkirályi Alexandra azt mondta, ha elérjük az ötmillió beoltottsági számot, megtarthatóak lesznek a nyári táborok június elsejétől. A szervezést már azelőtt is le lehet kezdeni.Ez nagy segítség lesz a pedagógusok és a szülők számára is.



Kész a mobiltelefonos applikáció a védettség igazolásra

​

Elkészült egy mobiltelefonos applikáció, amivel igazolni lehet majd, ha valaki megkapta az oltást. Ez egyszerű és kényelmes megoldást nyújt a védettség igazolására.

Gulyás Gergely kijelentette, a kormánynak nincs véleménye arról, hogy a baloldal kit állít ki miniszterelnök-jelöltnek.

​

Nem terveznek a választójogi törvényen módosítani.

​

Eddig hét országgal született kétoldalú megállapodás arról, hogy az oltási igazolványokat kölcsönösen elfogadják az érintett országok. Mindegyik országgal jó eséllyel lesz megállapodás, ahol jelentős arányban meg szoktak fordulni magyar turisták, ők bármelyik oltással megszerzett védettséggel utazhatnak majd.

​

Horvátországban kérni fogják az oltást igazoló lapot is, amely tartalmazza az oltások időpontját is. A második oltás után 14 nappal lesz látogatható Horvátország.

​

Az AstraZeneca két oltása között 12 hét kell elteljen, de 4 hét után is lehet jelezni, hogy korábban kívánja az oltott a második oltást megkapni. Tíz embert kell megszervezni egy AstraZeneca ampullára, meg kell várni amíg összegyűlik a 10 fő, ezért lehetnek fennakadások.

Bízzanak a magyar szakemberekben!

Czeglédy Csaba, a baloldal korábban elítélt jelöltje Szombathelyen, országgyűlési mandátumot akar szerezni és mégis a legnyíltabban áll ki az oltásokkal szemben.

A baloldal be akarja szüntetni a keleti vakcinák beadását, de a kormány kéri, hogy bízzanak a magyar szakemberekben, akik engedélyezték ezeket a vakcinákat.

​

A tavalyi évben 5 százalékos recessziót volt kénytelen elszenvedni Magyarország. A korábbi 5 százalékos növekedés helyett ez 10 százalékos visszaesés, de az év végére visszakapaszkodhatunk a vírus előtti szintre. Ezt követően növekedést vár a kormány.

​

A fiatalokkal együtt már 5,3 millió ember döntött úgy, hogy oltást szeretne kapni. Mindenkit arra biztat Gulyás Gergely, hogy aki még nem tette, minél előbb oltassa be magát.



A védettségi igazolványra csak nyár végéig lehet szükség

Várhatóan augusztus végéig lesz szükség a védettségi igazolványokra, ha lehetséges korábban megszüntetni ezt a szabályozást, előbb is meg fogja tenni a kormány.

A paksi bővítés leállása drasztikus rezsiáremelkedéshez vezetne, és a klíma célokat se lehetne elérni. Az atomenergia az egyik legkörnyezetbarátabb energiaforrás.

A német egészségügyi miniszter a Sinopharm el nem fogadásáról beszélt, a német kancellár ennek ellenkezőjét kommunikálta. Magyarország törekszik a jó kapcsolatra és a megállapodásra Németországgal.