Ifjabb Vitray Tamás kapta a PTE Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíját

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusa 2000 óta minden esztendőben a Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíjjal ismeri el egy-egy sajtóorgánum vagy médiamunkatárs munkáját, mellyel hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. A 2020. évi elismerést a National Geographic Magyarország magazin főszerkesztője, Ifj. Vitray Tamás vehette át szombaton.

Immár több mint húszéves hagyomány a Pécsi Tudományegyetemen a Pécsi Felsőoktatásért sajtódíj, mellyel elismerik egy-egy sajtóorgánum vagy médiamunkatárs lelkiismeretes tevékenységét, melynek révén segíti a PTE tudományos híreinek, kutatásainak társadalmi körökben történő terjesztését.

A pandémia miatt a 2020-as sajtódíj átadására 2021. június 5-én, a PTE Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülésén kerülhetett sor.

A National Geographic (NatGeo), a népszerű tudományos magazin kiemelt figyelmet fordított az elmúlt időszakban a Pécsi Tudományegyetem kutatásaira, nagyszámú olvasóközönségéhez eljuttatva ezzel Magyarország első egyetemének hírnevét.



A 2020. májusi lapszám címlapján, és az első 15 oldalán több írás és fotó is megjelent a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának virológiai laboratóriumáról, az ott zajló kutatásokról. Az egyik anyag elnyerte a nemzetközi és eszmei "Best Edit" (legjobb szerkesztői) díjat, és ez volt az első cikk a NG Magyarország húszéves történetében, amelyet átvett az amerikai National Geographic magazin is. Azóta a magazin beszámolt a kutatócsoport vakcinafejlesztéssel kapcsolatos munkálatairól is, illetve a PTE orvosi és műszaki karának, valamint a 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központjának együttműködésében megvalósuló végtagprotézis fejlesztésekről. Korábban a Zöld Egyetem projekthez tartozó, PET-palackok egyetemről történő kiszorításával foglalkozó hírt is eljuttatták olvasóikhoz.



„Váratlanul ért, de természetesen nagyon jólesik az elismerés" - mondta a sajtódíj kapcsán ifj. Vitray Tamás. „Úgy gondolom, a Pécsi Tudományegyetem és a National Geographic hitvallása sok tekintetben ugyanaz: közérthetően és minél többeknek beszámolni a legfrissebb tudományos eredményekről, kutatásokról és azok - bízvást pozitív - társadalmi hatásairól. Az pedig külön öröm, ha egy hazai kutatóhelyről és annak eredményeiről úgy tudósíthatunk, hogy anyalapunk szigorú szerkesztőinek tetszését is elnyerjük vele. Jó tudni, hogy a National Geographic magazin amerikai kiadásába került anyagunk világszerte milliókhoz juttatta el a Pécsi Tudományegyetem és a PTE Virológiai Laboratóriumának hírét" - hangsúlyozta a NatGeo magyarországi főszerkesztője.