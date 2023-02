Hatalmas légnyomáskülönbség alakítja ki a viharos széllökéseket

Az ország keleti és északnyugati tájai között hatalmas, 15 hektopascalos (hPa) légnyomáskülönbség alakult ki - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a közösségi oldalán.



A közlés szerint, míg keleten, a ciklon középpontjában 1012, addig az északnyugati tájakon 1027 hPa a légnyomás mért értéke. Ez a hatalmas nyomáskülönbség alakítja ki a viharos, erősen viharos széllökéseket az országban - tették hozzá.



A meteorológiai szolgálat a honlapján közölt veszélyjelzésben azt írta, szombaton az országban sok helyen várható 70 kilométer/óra fölötti széllökés. Erősen viharos - 90-100 kilométer/órát meghaladó - szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében) várhatók.



Emellett kiemelten a Dunántúli-középhegységben, főként a Bakonyban és a Vértesben, a Mecsek környékén és a Balaton térségében, illetve a Budai-hegyek területén 110 kilométer/óra körüli, vagy azt meghaladó lökésekre is lehet számítani.



Hozzátették: a késő délutáni, esti óráktól mindenütt jelentősen veszít a szél az erejéből, de továbbra is nagy területen erős, vagy viharos közeli marad, a hegyekben még este is 70 kilométer/óra fölötti széllökések várhatók.



Vasárnap a szombatihoz képest már jóval kedvezőbb szélviszonyokra lehet számítani.



A viharos széllökés miatt szombat délben hét vármegye - Baranya, Tolna, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom - területén volt érvényben a legmagasabb, harmadfokú (piros) riasztás.