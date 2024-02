Gulyás Gergely: a köztársasági elnök példamutatóan vállalta a felelősséget

Gulyás Gergely a Kormányinfón a köztársasági elnök lemondására és Varga Judit volt igazságügyi miniszter visszavonulására reagált.

„A nemzeti kormány mindig is, és mindenkinél nagyobb arányban támogatta a családokat, bevezette a csokot, a babaváró támogatást, adókedvezményt biztosított a gyermekes családoknak, és a négy gyermeket vállalóknak adómentességet adott. Eközben pedig elfogadta Európa legszigorúbb gyermekvédelmi törvényét, és külön nyilvántartást hozott létre a pedofil bűncselekményt elkövetőkről" - sorolta Gulyás Gergely.

A miniszter hozzátette: a családpolitikáért a legtöbbet éppen Novák Katalin köztársasági elnök tette az elmúlt időszakban, és Varga Judit igazságügyi miniszternek is nagy szerepe volt a BTK szigorításában és a családvédelmi törvény elfogadásában.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a köztársasági elnök és Varga Judit példamutató módon vállalták a felelősséget.

„A kormánynak pedig az a legfontosabb, hogy a jövőbe tekintsen, ezért nyújtotta be a miniszterelnök a kegyelmi ügy kirobbanása után egy alaptörvénymódosítást, hogy a pedofil bűncselekmények esetén ne legyen kegyelem" - fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely emlékeztetett, a miniszterelnök olyan alkotmánymódosítást nyújtott be, melynek értelmében a kiskorúak ellen elkövetett szándékos bűncselekmények esetében nincs kegyelem.

Mint mondta, a legutóbbi kormányülésen szó volt arról, hogy a gyermekvédelmi intézmények élére történő kinevezésnél a kritériumok sokkal szigorúbbak legyenek. Rögtön hozzátette, a kritériumokat már 2017-ben ugyanez a kormány szigorította.

„Fontosnak tartjuk, hogy ezt követően a kinevezés előtt pszichológiai vizsgálat, kiterjesztett megbízhatósági vizsgálat és környezettanulmány is rendelkezésre álljon, és csak ezt követően legyen mód valakit kinevezni. És természetesen át kell tekinteni a gyermekvédelmi jogszabályokat is, és ahol lehet, ott az észszerű szigorítást támogatjuk" - mondta Gulyás Gergely.

A miniszter kitért rá: „örülünk annak, ha a negatívumokban, a rossz ügyekben is lehet valami jót találni. Az, hogy azok, akik eddig támadták a gyermekvédelmi intézkedéseket, most a gyermekvédelem apostolaiként tüntetik fel magukat, az talán lehetőséget ad arra, hogy ezekben a kérdésekben, amelyek eddig megosztóak voltak, bal és jobboldal között most konszenzust teremtsünk."