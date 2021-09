Gazdag programkínálattal indul a vadászati világkiállítás

Színes programokkal, egyebek mellett kutyás- és lovas bemutatókkal, vadászkürtbajnoksággal és koncertekkel várják a látogatókat az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás nyitóhétvégéjén a megújult Hungexpo Kongresszusi és Kiállítási Központban és a Kincsem Parkban.





Szombaton már láthatók lesznek a rendezvényre érkező országok standjai, mellettük a World Conservation Forum megnyitóján is részt lehet venni. A hétvége kiemelt rendezvényeként kutyás és lovas programokat, solymász- és íjászbemutatót, vadászkürtbajnokságot tartanak, délutánra pedig koncerteket szerveznek mindkét nap.



A világkiállításon a megújult Hungexpo Kongresszusi és Kiállítási Központ területén nyolc pavilonban várják különféle programokkal a látogatókat szeptember 25-től október 14-ig.



Az állandó események és látnivalók között szerepelnek horgászati és vadászati programok, fegyver- és trófeabemutatók, valamint gazdag gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat.



Az ország legnagyobb, közel félmillió literes kiállítási akváriumában több száz négyzetméter élő vízfelületen, csaknem 50 halfaj 2000 egyede lesz megtekinthető. A VR játéktéren a látogatók kipróbálhatják magukat vadászként a virtuális valóságban, továbbá bepillanthatnak az európai erdők vagy az afrikai szavannák különleges hangulatú világába is.



A központi kiállítás a magyar vadászati kultúra évszázadait mutatja be, a családosokat pedig gyermekfoglalkoztatóval is várják.



A világkiállítás programjai védettségi kártya nélkül is látogathatók. A Hungexpo bejáratához vezető Albertirsai utat az autósok előtt lezárják, az érkezők számára ezért a közösségi közlekedést javasolják. Belépőjegyet készpénzzel is lehet venni, de a rendezvény vendéglátó egységeiben és az ajándékboltokban csak érintéses bankkártyát fogadnak el.



Az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállításra látogatók részére a MÁV-START és a GYSEV a pénztári és fedélzeti jegyváltáskor 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt nyújt a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvar, valamint Kelenföld, Kőbánya-Kispest, Kőbánya felső és Zugló vasútállomásra. A Volánbuszt választók szintén 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a világkiállítás helyszíneire, Budapest mellett Gödöllőre, Hatvanba, Keszthelyre és Vásárosnaményba.



A Vadászati világkiállításhoz kapcsolódóan a fővároson kívül több vidéki helyszínen, például Hatvanban, Keszthelyen és Vásárosnaményban is számos programot rendeznek, köztük kiállításokkal, filmvetítéssel, vezetett túrákkal, vadász- és íjászversennyel várják az érdeklődőket.