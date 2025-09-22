Fordulatra felkészülni: érkeznek a felhők, csökken a hőmérséklet

Éjszaka nyugat felől vastag felhőzet éri el az országot, amely kedden megközelítőleg hazánk északnyugati, nyugati harmadát borítja be, arrafelé hajnaltól időszakos eső, zápor több helyen előfordulhat.

Az ország délkeleti kétharmadán azonban még holnap is száraz, naposabb idő valószínű, bár a napsütést egyre jobban szűrheti a nyugatról terjeszkedő magasszintű felhőzet.

Időnként élénk, ma a Dél-Alföldön, kedd estétől a Zemplénben néhol erős lökések is kísérhetik a szelet, amely déliről, délkeletiről holnap fokozatosan északira, északkeletire fordul.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi, északkeleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden tág határok között lesz: az ország tartósabban felhős északnyugati, nyugati harmadán már csak 15 és 23, míg a naposabb délkeleti kétharmadán még 24 és 32 fok közötti értékekre van kilátás.