Fagymentes éjszaka után a nap is kisüthet vasárnap

Estétől már szakadozik, csökken is a felhőzet egyre többfelé, azonban az összefüggő frontfelhőzet távozását követően éjszaka, illetve vasárnap is lesznek tartósan felhős tájak - főként a Dunától keletre akár nagyobb területen is, arrafelé fordulhat elő ekkor leginkább kisebb eső, zápor.

Másutt holnap a változó felhőzet mellett legalább rövid időre kisüt a nap.

A hidegfront mentén ma fokozatosan északnyugatira, északira forduló szél csak kevés helyen élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, az Északi-középhegység szélcsendes helyein ennél hidegebb, a Nyugat-Dunántúlon enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 8 és 14 fok között várható, de a tartósan felhős vidékeken ennél hidegebb is lehet.