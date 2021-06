Ez még csak a bemelegítés volt: a héten akár negyven fokot is mérhetünk

A következő napokban tovább erősödik a kánikula, többfelé 40 fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek. A hétvégére mérséklődik néhány fokkal a meleg. Ezzel együtt egész héten sok lesz a napsütés, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn, a csillagászati nyár kezdetén sok lesz a napsütés. A legtöbb helyen nem várható csapadék, de az ország északkeleti felében (Szombathely-Békéscsaba vonaltól északkeletre eső részeken) kis eséllyel kialakulhatnak lokális záporok, zivatarok. A Tisza vonalától keletre megélénkül, néhol megerősödik a szél. Zivatar környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 14 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A vízparti és a belvárosi területek mellett az Észak-Dunántúlon várhatók magasabb értékek. Napközben 33-37 fokig melegszik a levegő.



Kedden és szerdán is napos idő várható. Kedden az északkeleti területeken, szerdán az északkeleti és a nyugati határ közelében fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. A szél helyenként élénk, akár erős, zivatar térségében akár viharos is lehet. A minimumhőmérséklet mindkét nap 16 és 23 fok között alakul. Kedden 32-38, szerdán 33-38 fokos csúcsértékek várhatók.

Csütörtökön is több órára kisüt a nap. Szórványosan valószínű zápor, zivatar. A szél több helyen erős, zivatarban viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 17-24, a legmagasabb hőmérséklet 33-39 fok között valószínű, délkeleten mérhetik a legmagasabb értékeket.



Pénteken is többórás napsütésre lehet számítani, de a nap második felében már nagyobb eséllyel lehetnek szórványosan záporok, zivatarok. Helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet 15 és 23 fok között alakul. A csúcsérték 29 és 37 fok között várható, a keleti, északkeleti országrészben lehet a melegebb.



Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható helyenként záporral, zivatarral. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hajnali 15-24 fokról délutánra 27-34 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a délkeleti, keleti tájakon lesz a melegebb.



Vasárnap többórás napsütésre van kilátás, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A leghidegebb órákban 16-23 fok lesz. Napközben 27-36 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.