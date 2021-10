Európának üzen az október 23-i békemenet

Egész Európának fogja üzenni az október 23-i békemenet, hogy tömegek állnak a nemzeti önállóságot védő magyar kormány mögött - mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában az eseményt szervező Civil Összefogás Fórum (CÖF) kurátora.





Fricz Tamás szerint az első alkalom óta most van a legnagyobb szükség egy újabb Békemenetre. Mint fogalmazott, a brüsszeli bürokrácia, a Soros-hálózat, a globalista-liberális erők, pénzügyi körök végső leszámolásra készülnek, hogy az Orbán-kormány megbuktatásával olyan életformát vezessenek be, amelyet a magyarok elutasítanak. Meg kell tehát védeni a hagyományos értékeket, az életformát, a nemzeti önállóságot, a kereszténységet, a családpolitikát, és meg kell mutatni, hogy a magyarok ellenállnak a globális elit nyomásának - tette hozzá.



A Gazeta Polska című varsói hetilap főszerkesztője közölte, hogy akár több ezer lengyel is jöhet Budapestre jövő héten, mivel a koronavírus miatt a március 15-i ünnepségeken nem vehettek részt.

Tomasz Sakiewicz szerint a történelmi évfordulók üzenete az, hogy a magyarok és a lengyelek folyamatosan küzdenek a szabadságukért. Ezt kell tenniük ma is, hiszen Európában veszélybe került a szabadság, a földrész legnagyobb államai le akarják tiporni a demokráciát - tette hozzá.A főszerkesztő a lengyel alkotmánybíróság ítéletét üdvözölve visszautasította azt a felvetést, hogy az uniós jog elsőbbséget élvezzen az alkotmánnyal szemben. A megegyezéssel hozott európai uniós jogszabályok megelőzhetik a törvényeket, de az alaptörvényt nem, mert ez a függetlenségük sérelmét, az állam alárendeltségét jelentené - hangsúlyozta.