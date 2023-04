Érdemes partnerként tekinteni a munkavállalókra

Azok a cégek tudnak sikeresek lenni, amelyek a munkavállalóikra partnerként tekintenek, és velük együttműködve hoznak létre olyan fenntartható munkamodelleket, amelyek hatására a dolgozók a legjobbat tudják kihozni magukból - derül ki a Deloitte Globális Humán Erőforrás Trendek 2023 kutatásából, amelynek eredményéről közleményben tájékoztatták az MTI-t.



Az üzletviteli és vezetési tanácsadó cég rámutat: a világjárvány alapjaiban forgatta fel a munkavégzés helyéről, a munkáról és a munkavállalókról alkotott elképzeléseket, hatásai hosszú távon új kihívások elé állítják a cégvezetőket.



A kutatás rávilágított arra, hogy a munkakörökön alapuló munkaszervezés korlátozhatja a cégek megújulását, emellett a munkavállalók fejlődési és karrierlehetőségeit is.



Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának igazgatója szerint a problémára a kompetencia alapú munkaszervezésre áttérés jelenthet megoldást, amellyel a szervezetek hatékonyabban szabadítják fel a munkaerőben rejlő teljes potenciált, és a munkavállalók jobb fejlődési, valamint karrierlehetőségekkel rendelkezhetnek.



A magyarországi adatokat is magában foglaló Kelet-Közép-Európára fókuszáló régiós felmérés szerint a vezetők 95 százaléka kiemelten fontosnak tekinti a munkaszervezés teljes újragondolását, és csak 20 százalék véli úgy, hogy szervezetük készen áll a kihívás kezelésére.



A Deloitte kutatói megállapítják: ahol a munkavállalók bevonásával hozzák meg a legfontosabb szervezeti döntéseket, ott 80 százalékkal nagyobb a dolgozók cég iránti elköteleződése, és 60 százalékkal nagyobb arányban képesek hatékonyan reagálni a változásokra. Azok a szervezetek, amelyek toborzási és tehetségmenedzsment stratégiájukat nem a hagyományos munkaerőpiacra szabják, olyan készségekhez és tudáshoz férhetnek hozzá, amelyek felgyorsíthatják a vállalati növekedést, az innovációt és az agilitást - írták.



A felmérésben az idén először munkavállalókat is megkérdeztek. A válaszadók 95 százaléka szerint a vezetői képességek és hatékonyság kiemelkedő tényezők egy vállalat sikere szempontjából, azonban csak 23 százalékuk válaszolta azt, hogy a vezetője rendelkezik a szükséges képességekkel.



A Deloitte több mint 11 éve készíti el felmérését, amelyet az idén 105 ország és 10 ezer résztvevő - üzleti vezetők, HR szakemberek, valamint munkavállalók - megkérdezésével végeztek el.