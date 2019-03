Elkészült az ország legnagyobb naperőműve, a baranyai kormányhivatal ügyezte az engedélyezést

Az MVM Csoport tovább növeli megújuló energiaforrásokat hasznosító erőműveinek számát, és az országban 110 naperőművet épít. Ezek egyike a 2019. március 5-én ünnepélyesen átadott paksi naperőmű, melynek engedélyezési eljárását a Baranya Megyei Kormányhivatal folytatta le.

A megújuló energiahordozót előállító vagy hasznosító energetikai berendezések, köztük a naperőművek építési és használatbavételi engedélyezése a kormányhivatalok feladata.

A Baranya Megyei Kormányhivatal három megye - Baranya, Somogy és Tolna - területén végzi ezt a tevékenységet, így a most átadott, 20,6 megawatt kapacitású paksi naperőmű létrehozásának építési, használatbavételi feltételeit is a baranyai szakemberek vizsgálták. Az országban a legnagyobb és a legmodernebb technológiát felvonultató naperőmű - amely Budapest felé haladva az M6-os autópályáról is látható - 76 480 darab polikristályos napelemtáblából áll. A 478 inverterrel felszerelt, 19 transzformátort, valamint két reléházat magában foglaló napelemes gigakomplexum a jövőben számos magyar háztartás megújuló energiából származó villamosenergia-ellátásról gondoskodik.

Mint azt dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott az esemény kapcsán elmondta, fontosnak tartja, hogy a kormányhivatal - sokszínű hatósági tevékenysége részként - szakmai segítséget nyújthat a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célokhoz. A kormányhivatal által engedélyezett naperőművek ugyanis jelentős mértékben hozzájárulnak Magyarország primerenergia-felhasználásának csökkentéséhez, az energiabiztonság megteremtéséhez.

A Baranya Megyei Kormányhivatalhoz 2017-ben 139 naperőmű létesítésére vonatkozó kérelmet nyújtottak be, melyek között háztartási méretű és annál jóval nagyobb naperőmű építésére vonatkozó beadvány egyaránt megtalálható volt.

2018-ban ez a szám már 444 volt, azaz több mint háromszorosára emelkedett az engedélykérések száma. Úgy tűnik, ez a tendencia az idei évben is folytatódik, hiszen 2019 első két hónapjában már 47 naperőmű építésére vonatkozó kérelem érkezett a hivatalhoz.

Ezek az adatok is jól mutatják, hogy kiemelt szakmai területről van szó, ahol az elmúlt időszakban jelentősen nőtt az elvégezendő feladatok, illetve ügyek száma.