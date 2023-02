Egyre többen fordítják otthonteremtésre a Babavárót

A Babaváró, kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön legnépszerűbb felhasználási módja továbbra is a lakásvásárlás, miközben egyre nagyobb arányban költik otthonuk felújítására, energetikai korszerűsítésre is a pénzt a hitelfelvevők a Duna House elemzése szerint.



A 2024 végéig változatlan feltételekkel igényelhető, maximum 20 éves futamidőre szóló, legfeljebb 10 millió forint összegben kérhető kamatmentes kölcsön nagy előnye, hogy bármire felhasználható és nem szükséges hozzá ingatlanfedezet.



A társaság közleménye idézi a Credipass 2022-es adatait, amelyek szerint az igénylők legnagyobb arányban, 87,4 százalékban ingatlannal összefüggő célra fordították a pénzt. A hitelfelvevők kisebb része, 15,6 százaléka ingatlanfelújításra, bővítésre, korszerűsítésre költötte a kapott támogatást, míg 71,8 százalékuk otthonteremtési céllal folyamodott a kölcsönért. A harmadik legnépszerűbb az egyéb kategória volt, az igénylők 4,8 százaléka nem nevezte meg pontosan, hogy mire szánja a szabadon felhasználható összeget. A hitelfelvevők 95 százaléka a maximális összegre nyújtotta be kérelmét tavaly.



A közlemény idézi Benedikt Károlyt, a Duna House pr- és elemzési vezetőjét, aki elmondta, a maximálisan igényelhető 10 millió forint önerőnek kiváló, amelyet a csokkal és a két gyermek esetén hozzá kapcsolható kamattámogatott hitellel kiegészítve, már megvalósítható a családok otthonteremtése.



Emlékeztetett, a jegybank adatbázisa szerint, a támogatás indulása óta, tavaly év végéig mintegy 2100 milliárd forint értékben vettek fel Babavárót, ami mintegy 100 milliárd forinttal meghaladja az előzetesen becsült összeget. Úgy vélte, a Babaváró a következő két évben is támasza lesz az első lakásukat tervező ügyfeleknek és az otthonfelújítási támogatás kivezetésével pedig várhatóan tovább nő majd a segítségével otthonukat modernizálók száma is.