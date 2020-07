Egyelőre nem robbant be a balatoni nyár - Nem igaz, hogy már csak fizetős strandok vannak

A koronavírus-járvány, ahogy az élet szinte minden területére, a turizmusra is jelentős hatást gyakorol. Manapság külföldre csak az igazán bátrak mernek útra kelni, hiszen könnyen karanténnal végződhet a vakáció - ha egyáltalán eljut a célországig az utazó. Érdemes tehát már csak emiatt is a belföldi pihenés felé nézni. Munkatársaink a Balatonnál az elmúlt napokban azt tapasztalták, egyelőre elmarad a várt tömeg.



Szombat délután, Keszthely, szabadstrand, július. Nagyjából 30 Celsius-fokos a levegő, a parton azonban bőven akad szabad hely, még az árnyékos részekért sem kell közelharcot vívni. Hasonló a helyzet Balatonfenyvesen és Földváron is, igaz, utóbbi helyen hétköznapokon járt munkatársunk, és a hőmérséklet sem nagyon ment 25-27 foknál feljebb.

Pangásról ugyan egyáltalán nem beszélhetünk, de július elején és közepén még nem érezni a Balaton partján, hogy berobbant volna a szezon. Nyilván a koronavírus miatt sokan lehetnek, akik nem mernek, illetve a munkájuk elvesztése miatt nincs lehetőségük nyaralni.

A pandémia ugyanakkor lehetőség is a belföldi turizmusnak, hiszen az alacsony fertőzöttségi szint miatt Magyarországon biztonságban pihenhetünk.



Aki idén a magyar tengert választja, nem fog csalódni. A tapasztalatok szerint a szállások minősége folyamatosan emelkedett az elmúlt években, ezzel együtt persze valamelyest az árak is növekedtek. Bár akadnak helyek, ahol jelentős volt a drágulás, egy kis böngészés után mindenki megtalálhatja azt a kempinget, apartmant, hotelt, ami megfelel az igényeinek és nem utolsósorban a pénztárcájának.



Ami az ételek árát illeti, a sima lángosért a balatonföldvári kikötő mellett 390 forintot kérnek, ugyanaz tejföllel 490, ha pedig sajtot is kérünk rá, 690 forintot hagyunk ott. Egy korsó csapolt sörért általában 500 és 700 forint közötti összeget kérnek a balatoni településeken, az éttermekben pedig körülbelül 2000-2500-ért kaphatunk egy főételt. Természetesen az árak a különböző helyeken jelentősen eltérhetnek egymástól.



A tó vize kristálytiszta, és természetesen továbbra is rengeteg helyen lehet ingyen fürdeni a Balatonban. A helyi önkormányzatok nagy figyelmet fordítanak a szabadstrandok tisztán tartására, összességében a települések - a busz- és a nemrég átépített vasútállomásokkal együtt - rendezett képet mutatnak.