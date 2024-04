Deutsch: alázattal fordulunk az előttük álló feladatokhoz

Győzelemre készülnek a június 9-i európai parlamenti választáson és alázattal fordulnak az előttük álló feladatokhoz - mondta a Fidesz európai parlamenti (EP) listavezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Deutsch Tamás kijelentette: győztes csapatot akart a Fidesz országos elnöksége összeállítani az EP-válaszásra. Hozzátette: a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) EP-listájának az összeállítása abból az elgondolásból indult ki, hogy az előttük álló EP-ciklus talán a legnehezebb, a legkeményebb lesz.



Mint mondta, már most látható, hogy az elmúlt időszak "rendkívül durva politikai zsarolásai" ellenére még soha annyi "brutális erejű támadás" nem érte Magyarországot és a magyar szuverenitást, mint amire az elkövetkező években számítani lehet.



Emiatt egy olyan EP-delegáció összeállítására volt szükség, amelyik valóra tudja váltani, hogy az ötödik EP-választásokon is a Fidesz és a KDNP csapata győz, és az azt követő ötéves ciklusban képes "harcosan" szembeszállni a támadásokkal és megvédeni a magyar szuverenitást - mondta.



Deutsch Tamás az interjúban kiemelte: a Fidesz és a KDNP listája nemzeti lista, hiszen - mint mondta - a Kárpát-medencei magyarság határokon átívelő újraegyesítése kapcsán "nem a levegőbe beszélnek".



Hangsúlyozta, azon két határon túli magyar nemzeti közösség esetében, akik nem európai uniós tagországban élnek, különös jelentősége van annak, hogy a Fidesz-KDNP listáján a vajdasági és a kárpátaljai magyarság képviselője is ott lehet az európai döntéshozatalnál.



Hozzátette: különös fontos ez most, amikor "lendületet kell adni a Nyugat-Balkán és azon belül is Szerbia uniós csatlakozásának", emellett az ukrajnai háború miatt nagy jelentősége van annak, hogy a kárpátaljai magyarság képviselője ott lehet az Európai Parlamentben.



A rádióinterjúban Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy "az európai agrárgazdaságot támadó brüsszeli politikával szemben a nyugat-európai gazdák már fellázadtak", és győzelem esetén a gazdák érdekeinek képviselete ugyancsak egy hangsúlyos ügye lesz az előttük álló öt esztendőnek.



Elmondta: hónapok óta arról szól az "európai fősodor", hogy jelentős "jobboldali, szuverenista megerősödés" várható a júniusi EP-választásokon. Deutsch Tamás szerint kedvező választási eredmény és a potenciális partnerek együttműködési készségének megléte esetén van esély arra, hogy egy "nagy, akár egységes jobboldali, konzervatív, szuverenista frakció jöhet létre az EP-ben a Fidesz és a KDNP részvételével".



Egy ilyen frakció gyökeresen átrendezheti az Európai Unió (EU) politikai térképét, így jó esély van a jobboldali megerősödésre, mely Magyarország számára is mozgástérbővítő - mondta.



Ursula von der Leyen esetleges újraválasztásáról Deutsch Tamás úgy fogalmazott: szinte kizártnak látja az egyetértés lehetőségét a huszonhét állam és kormányfő között abban, hogy az Európai Bizottság jelenlegi elnökét egyhangúlag támogassák.



Deutsch Tamás elmondta, a jövő heti brüsszeli plenáris ülésen a mostani EP-ciklus "megszámlálhatatlanadik" magyar vitája várható, ahol "az európai baloldal, a magyar dollárbaloldal már megint Magyarországot veszi terítékre az Európai Parlamentben". Hozzátette: "a koreográfia ugyanaz, jól ismert hazugságokra, rágalmakra, mesterkélt ürügyekre építő megfogalmazások", melyekkel támadják Magyarországot és a magyar embereket.



Hozzátette, az igazi ok azonban világos, hiszen épp a jövő héten dönt az EP a "mini plenáris ülésén" az EU új migrációs paktumáról, mely jogszabályegyüttes lényegében "zöld lámpát enged" az Európa felé áramló illegális bevándorlásnak.



Ezt a "migrációpárti jogszabálytervezetet mi, magyarok soha nem támogattuk, hát ezért büntetnek minket megint egy újabb vitával" - emelte ki. Rámutatott, jövő héten és az utolsó "rendes" április végi plenáris ülésen számtalan "háborúpárti, az ukrajnai háborút eszkaláló, kiszélesíteni akaró" javaslatot tárgyal az EP.



Hangsúlyozta, a magyar álláspont ismert: "egy békepárti álláspontot képviselünk, az azonnali fegyverszünetet, a béketárgyalások megkezdését". Ez ugyancsak kiváltja a brüsszeli bürokrácia "háborúpárti" tagjainak ellenérzését - tette hozzá.



"Bármekkora is a támadás, bármilyen erős is a zsarolás, ami Brüsszelből minket ér, mi nem változtatunk az álláspontunkon" - jelentette ki Deutsch Tamás a Vasárnapi Újság című műsorban.