Befektetésre ajánlott maradt Magyarország

A veszélyes nemzetközi környezet és a szankciós infláció miatt befektetésre ajánlott kategóriában tartva, stabil kilátással "BBB-" osztályzatúra módosította Magyarország besorolását a Standard&Poor's (S&P). A hitelminősítő azzal számol, hogy Magyarország elkerüli a gazdasági visszaesést, és az idén elhárulnak az akadályok az uniós forrásokhoz való hozzáférés elől -közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot, és két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint 10 évvel ezelőtt.



Az S&P péntek éjjel jelentette be, hogy változtat Magyarország "BBB" szintű osztályzatán, "BBB-" osztályzatúra módosítva hazánk adósbesorolását. A döntést elsősorban a szankciós infláció, a kiszámíthatatlan nemzetközi gazdasági környezet és az uniós források Európai Bizottság általi, politikai okokból történő késleltetése indokolta.



A hitelminősítő szakértői úgy vélik: Magyarország sikerrel teljesítheti a Bizottsággal kötött megállapodásban vállalt mérföldköveket, így idén hozzájuthat a neki járó forrásokhoz. Kiemelik a kormány hiánycsökkentéssel kapcsolatos elkötelezettségét, hozzátéve, hogy ez az energiaárak miatt kihívást jelenthet.



A növekedéssel kapcsolatban úgy látják, Magyarország idén éves szinten elkerüli a recessziót, a hitelminősítő 0,3 százalékos GDP-növekedésre számít 2023-ban, majd 3 százalék feletti bővülésre 2024-ben. Mint írják: a növekedés támogathatja többek között az erős munkaerőpiac, a folyamatosan magas foglalkoztatás és az erőteljes bérnövekedési dinamika.



Az inflációról szólva a hitelminősítő kiemeli, hogy Európa más részeihez hasonlóan az emelkedés nagy része a magasabb élelmiszer- és energiaáraknak tudható be. Az elemzők pozitívan említik még az államadóság hazai és nemzetközi piacokról való finanszírozhatóságát, és kedvezőnek látják a romló környezetben is ellenálló bankrendszert.



Magyarországot a baloldali kormányzás gazdasági kudarcának eredményeként 2006-tól kezdődően sorozatosan leminősítették. A polgári kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016/2017-től kezdődően több felminősítés is történt. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítő két osztályzattal magasabbra sorolja hazánkat, mint az elmúlt évtized elején. Ez azt jelenti, hogy Magyarországot továbbra is befektetésre ajánlják a hitelminősítők - emeli ki közleményében a Pénzügyminisztérium.