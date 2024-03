Áremelkedéssel indult az év a lakáspiacon

A fővárosi lakáspiac áremelkedéssel indította az évet, az első két hónapban a téglalakások átlagos négyzetméterára már egymillió forint fölé emelkedett - közölte a Duna House szombaton az MTI-vel.



Az ingatlanközvetítő cég saját elemzése szerint a használt téglaépítésű lakások átlagos négyzetméterára a fővárosi kerületekben 558 ezer és 1,3 millió forint között volt az első két hónap tranzakciói alapján.



A közleményben a Duna House PR és elemzési vezetőjét idézve azt írták, "a gazdasági helyzet javulása, a csökkenő kamatpálya és a megújult állami támogatások meghozták 2024 elejére a fordulatot". Budapest kerületeiben fokozódó kereslet mellett megindult a tranzakciószámok emelkedése is, ami a későbbiekben várhatóan jelentős hatással lesz az árak alakulására is - fogalmazott Benedikt Károly.



Közölték: a fővárosi otthonteremtők átlagosan 56,5 millió forintot fordítottak használt téglalakásra 2024. első két hónapjának értékesítési adatai alapján. A kerületek többségében akár már 40 millió forint is elég volt egy élhető alapterületű - 40 négyzetméter körüli - lakás megszerzéséhez a Duna House szakértői szerint.



Kiemelték: az árak annak ellenére emelkedtek a használt és az új lakások piacán a fővárosban 2023-ban, hogy enyhe volt a kereslet és alacsony a tranzakciószám.



Tavaly a használt téglalakások átlagos négyzetméterára 10 százalékkal 968 ezer forintra nőtt. Az ingatlanra fordított összeg átlaga 51,8 millió forintról 57,2 millió forintra emelkedett, míg az átlagos ingatlanméret változatlanul 59 négyzetméter maradt.



Közölték azt is, hogy Budapest legmegfizethetőbb kerülete az idei évben eladott téglalakások adatai alapján a XIX. kerület (558 ezer forint/négyzetméter), míg a legmagasabb (1,3 millió) az I. kerület, tehát több, mint 2,5-szeres a különbség a legolcsóbb és a legdrágább budapesti kerület átlagos négyzetméterára között.



Hangsúlyozták: 2022-ben a XX., tavaly a XXI. kerület volt a legolcsóbb, az idén a XIX., a XXIII., valamint a XX. és a XXI. volt a legmegfizethetőbb (558-602 ezer forint közötti négyzetméterárral).



A legdrágább kerületek sorrendjében a második helyet a XI. kerület szerezte meg 1,2 millió forinttal, a legdrágább pesti kerület a XIII. volt, 1,1 millió forintos átlagos négyzetméterárral.