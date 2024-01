A nemzeti konzultáció felhatalmazást ad a kormánynak

Az önrendelkezés és a függetlenség mellett tettek hitet, és a kormányt felhatalmazták érdekeik képviseletére a további brüsszeli tárgyalásokon azok, akik részt vettek a nemzeti konzultáción - mondta a kormányszóvivő a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Szentkirályi Alexandra a kormány nevében köszönetet mondott annak a több mint másfél millió embernek, aki a konzultáción ismét elmondta véleményét a legfontosabb aktuális kérdésekről.



Kijelentette: a választ adók elsöprő többsége hitet tett Magyarország szuverenitása, függetlensége mellett, egyben az emberek jelezték, hogy "ők akarnak dönteni a saját sorsukról", nem akarják, hogy egy szűk brüsszeli elit határozza meg az életüket. Nyilvánvalóvá tették azt is, hogy "nem akarnak háborút, fegyvert küldeni és nem akarnak nyitott határokat" - sorolta a kormányszóvivő.



Hangsúlyozta, egyértelmű, és határozott megbízólevél a kormány számára a további brüsszeli tárgyalásokhoz az emberek felhatalmazása, azzal meg tudja védeni a kabinet a magyar emberek akaratát is.



Különösen fontosnak nevezte, hogy míg néhol Európában "nem hallják meg az emberek hangját", ezért a választók kénytelenek olykor "traktorokon elvinni" a véleményüket, addig Magyarországon azt a kormány kérdésére mondhatják el az emberek, "nem kell az ajtókon dörömbölni".



Úgy vélekedett: a jelek szerint Brüsszelben azért félnek kikérni az emberek véleményét, mert "esetleg nem az lesz az eredmény, mint amit a brüsszeli elit próbál egyre hangosabban harsogni". A magyar kormány viszont azon lesz, hogy egészen Brüsszelig vigye el az emberek szavát és hangját - közölte.



Szentkirályi Alexandra szerint mára bebizonyosodott, hogy "mindenféle jogállamisági és egyéb köntösbe bújtatottan" arról van szó, hogy a magyarok határozott migrációellenes álláspontját és LMBTQ-propaganda ellenes álláspontját támadja Brüsszel a magyaroknak járó pénzek visszatartásával.



Viszont - folytatta - vannak olyan kérdések, amelyekben egyszerűen nem engednek, "ami nem pénzkérdés"; most pedig egy szűk brüsszeli politikavezérelt elit véleménye áll másfél millió magyar szavával szemben.



A kormányszóvivő reményét fejezte ki, hogy a nemzeti konzultáció eredménye révén a politikai játszmák helyett Brüsszel visszatalál a saját szerepéhez, ami "a tagállamok által meghatározott prioritások végrehajtása" lenne.



Az Európai Tanács jövő heti rendkívüli ülésére - ahol az Ukrajnának biztosítandó 50 milliárd euróról is döntés születhet - a "magyar miniszterelnök a hátizsákjában másfél millió magyar ember véleményét" fogja magával vinni; a magyar emberek akarata pedig "egyértelműen a béke felé" irányuló lépéseket jelenti - mutatott rá.



Ha Brüsszel komolyan veszi a demokráciát, s azt, hogy az európai polgárok érdekéért dolgozik, akkor nem söpörheti le az asztalról a nemzeti konzultáció eredményét, a magyarok akaratát, amelyet a kormány képvisel majd - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.