A hétköznapi hősöket ünnepeljük Szent Flórián napján

Hétköznapi szuperhősöknek nevezte az önkéntes tűzoltókat a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos szombaton Lakiteleken, a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napja alkalmából rendezett országos tűzoltónapon.



Nyitrai Zsolt a Hungarikum Ligetben azt mondta, az önkéntes tűzoltók számtalan alkalommal bizonyították elhivatottságukat, és azt, hogy az embereken a legnehezebb helyzetekben is, gyakran akár saját testi épségük és életük kockáztatásával segítenek.



Kiemelte, hogy a gróf Széchenyi Ödön által több mint 150 esztendeje alapított Magyar Tűzoltó Szövetségből egy erős bajtársias közösség nőtt ki. Tagjai riasztásról riasztásra bizonyítják, hogy a magyar önkéntes tűzoltókra mindig számíthatnak a bajbajutottak. Legyen szó tűzről, árvízről vagy egyéb katasztrófahelyzetről, oda mennek, ahonnan mások menekülnek, mentik az életeket és az értékeket - tette hozzá Nyitrai Zsolt.



Közölte, a tűzoltók, a katasztrófavédelem számára nincs hétvége, nincs ünnepnap, az életet és az értékeket ugyanis mindig menteni kell.



"Mint az élet oly sok területén, itt is a csapatmunka az, ami sikerre visz" - fogalmazott a miniszterelnöki biztos.



A katasztrófavédelem állománya, az önkormányzati és létesítményi tűzoltók az önkéntesekkel együtt védik meg az embereket és értékeiket. Mindez azonban csak központi kormányzati támogatással, együttműködéssel sikerülhet - mondta.



Felidézte: a katasztrófavédelem szakemberei, a tűzoltók 2010 óta a Belügyminisztérium révén kiszámítható, a korábbiakhoz képest többszörösére nőtt költségvetési támogatást kapnak. Továbbá az elmúlt 14 évben összességében több mint 1300 új gépjárművel, továbbá modern eszközökkel, például táblagépekkel segítették az egyesületek működését, illetve munkáját - sorolta.



Nyitrai Zsolt közlése szerint a kormányzat és az egyesületi vezetés között folyamatos a párbeszéd, és ennek is köszönhetően az önkéntes tűzoltók számíthatnak a kormány támogatására, segítségére. Kitért arra, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség az alapfeladatain túl kemény munkával komoly eredményeket ér el a hagyományőrzés, valamint a hazafias, nemzeti nevelés területén, illetve rendkívül jelentős lépéseket tett a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében is.



A szövetség szervezésében zajló ünnepségen a vármegyei és a budapesti tűzoltószövetségek vezetői által javasoltak - kiemelkedő munkájuk, illetve szolgálatellátásuk megbecsüléseként - elismerésekben részesültek. A Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat vezetői pedig a nemzeti és a hivatásbeli összetartozás erősítése területén kifejtett példaadó tevékenységükért az Országgyűlés elnökének emléktárgyát vehették át.



A hálózat 2015-ben a Kárpát-medencei önkéntes tűzoltók szarvasi konferenciáján felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és magyarországi résztvevőkkel alakult meg; létrejöttét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kezdeményezte, szakmailag pedig a Magyar Tűzoltó Szövetség koordinálta.