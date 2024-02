Varga Mihály: ha így megy tovább, Európa lemarad

Brüsszelben változásra van szükség! - hangoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán megosztott videójában egy genti futballstadion lelátójáról bejelentkezve.



Varga Mihály elmondta: szokatlan helyszínen, egy futballstadionban tartotta a belga elnökség az uniós pénzügyminiszterek tanácsának (Ecofin) informális ülését.



"Talán adja is magát a futballpálya, a verseny az Európai Unió versenyképességéhez" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy a tanács egyik fő témája az európai versenyképesség kihívásairól szólt.



Mint mondta: az elmúlt 20 évben egyre inkább nyílik az az olló, ami az amerikai gazdaság, az ázsiai gazdaságok versenyképessége és Európa versenyképessége között van, ráadásul Európa rovására.



Hozzátette: a sok ok között az egyik legfontosabb a túlszabályozottság, a bürokrácia, hogy Brüsszel "rátelepedett" az európai gazdaságokra.



Varga Mihály szerint a túlszabályozottság miatt innovációkban, tőkepiacokban egyre inkább lemaradunk, ami pedig gazdasági lemaradással jár.



"Változásra van tehát szükség! Júniusban erre nyílik lehetőség, az európai parlamenti választások megadják annak a lehetőségét, hogy a változások Brüsszelben is megkezdődjenek" - fogalmazott Varga Mihály.