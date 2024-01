Szinte az egész USA lefagyott a nagy hidegben

Az Egyesült Államok nagy részén fagypont alatt maradt napközben is a hőmérséklet szombaton.



A szokatlanul kemény téli idő az északnyugati Montana államtól, a délkeleti Florida államig érezteti hatását.



A beszámolók szerint a Tennessee állambeli Memphis-ben olyan sok vízvezeték tört el a fagyban, hogy a nagyváros egész területén csökkent a víznyomás. A helyreállításon a szolgáltató önkéntesei dolgoztak szombaton. A hatóságok attól tartanak, hogy a repedéseken keresztül szennyeződés kerül az ivóvíz-hálózatba, ezért a lakosságot arra kérték, hogy forralja fel a vizet, vagy vegye igénybe a palackozott vizet, ami a város biztosít.



Tennesse államban szombatra már mintegy 25 ember halálát kötötték a napok óta tartó ítéletidőhöz, míg országszerte 55-re növekedett a téli idő áldozatainak száma.



A meteorológiai jelentések szerint a legnagyobb hideget az ország középnyugati területein mérték, a viharos szélben a hőérzet mínusz 26 fok volt szombaton Iowa City-ben, valamint Oklahoma City-ben is mínusz 10 fok alatt maradt a hőmérséklet.



Az északkeleti Vermont államban mínusz 28 fokos hőmérsékletről számoltak be, míg a jóval délebbre fekvő Nyugat-Virginiában a viharos szélben a hőérzet megközelítette a mínusz 30 fokot, miközben szombaton 10 centiméter friss havat is vártak.



Az Egyesült Államok jó részét uraló fagyos idő a jövő hét első felében szűnik meg, amikor komoly enyhülést várnak, a hét közepére pedig már a januári átlagnál is magasabb hőmérsékleteket.



Képünk illusztráció.