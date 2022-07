Romániában megduplázódott a fertőzöttek száma

Egy hét alatt csaknem kétszeresére emelkedett Romániában a koronavírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, az egészségügyi miniszter szerint pedig még legalább egy hónapig a járványgörbe további meredek emelkedésére lehet számítani.

Az egészégügyi tárca hétfőn közzétett heti összesítése szerint a június 27. - július 3. közötti héten Romániában 7726 embernél mutattak ki koronavírus-fertőzést, ami 94 százalékkal haladja meg az előző heti adatot. Az új esetek között 1307 újrafertőződés is van, vagyis 17 százalékuk annak ellenére kapta el ismét a fertőzést, hogy korábban már átesett a betegségen.



Bizonyos késéssel, de egyre gyorsuló ütemben emelkedik a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma is: jelenleg 922 fertőzött van kórházban, 45 százalékkal több, mint egy héttel ezelőtt. A súlyos eseteknél nincs még növekedés, számuk egy hónapja 50 körül ingadozik, most 52 fertőzött részesül intenzív terápiában.

Az újabb hullám a haláleseteknél sem érezteti hatását, az elmúlt héten 16 újabb halálos áldozatot követelt a járvány.



Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint nemcsak az újrafertőződések, hanem a beoltottak megfertőződése is azt igazolja, hogy az omikron vírusmutáns most terjedő alvariánsai képesek megkerülni az immunválaszt. A tárcavezető ezt azzal is összefüggésbe hozta, hogy csaknem fél év telt el az utolsó járványhullám tetőzése óta, vagyis mióta a megerősítő vakcinát is igénylő beoltottak felvették a harmadik adagot.



Rafila hétfői sajtóértekezletén rámutatott: nincsenek olyan adatok, amelyek arra utalnának, hogy az esetszámok növekedését okozó kórokozók nagyobb arányban okoznának súlyos betegséget, mint az omikron korábbi alváltozatai. Még egy hónapig mindenképpen az esetszámok növekedésére számítanak, amikor az optimista forgatókönyv szerint - a nyugat-európaihoz képest egy-két hét eltolódással - viszonylag alacsony szinten tetőzhet az újabb járványhullám.

A pesszimista forgatókönyv szerint a növekedés tovább folytatódik, ebben az esetben Romániában szeptember első felében már ismét tízezer fölé emelkedhet a napi esetszám.