Orbán Viktor bejelentette az új európai jobboldali tömböt

Új korszak kezdődik - jelentette ki a Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Bécsben, ahol új európai politikai együttműködést jelentettek be Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt elnökével, valamint Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, az ANO párt elnökével.



Orbán Viktor a Bécsben tartott sajtókonferencián azt mondta: 1989-ben elkezdődött az európai politikának egy korszaka, amikor leomlott a berlini fal, és ez a korszak a mostani európai parlamenti döntéssel lezárult.

A kormányfő úgy fogalmazott: az új korszak első, döntő jelentőségű pillanata az új európai politikai frakció létrejötte, amely meg fogja változtatni az európai politikát.Ma egy olyan politikai formációt hoznak létre, amely "hasítani fog" és nagyon gyorsan az európai jobboldal legerősebb tömörülése, legnagyobb frakciója lesz - mondta Orbán Viktor.A magyar kormányfő arra számít: ez napokon belül be fog következni, és utána a "határ a csillagos ég".Orbán Viktor rámutatott: az európai helyzet világos, az európai politikát meg kell változtatni, Európában változás kell.Aláhúzta: az Európai Unió 27 tagállamából 20-ban olyan pártok nyertek az európai parlamenti választáson, amelyek változást ígértek a polgároknak.Ugyanakkor az elmúlt hetekben Brüsszelben világosan azt látta, hogy a brüsszeli elit ellenáll ennek a döntésnek, nem fogadják el azt. Nem akarnak változást, status quót akarnak fenntartani. Ez elfogadhatatlan, ezért jön létre a közös frakció és platform, hogy a változást a brüsszeli elit akarata ellenére is megcsinálják - rögzítette.Orbán Viktor kitért arra, hogy elfogadták a Patrióták kiáltványát, amely összefoglalja azokat eszméket és célokat, ami köré a munkát szervezik.A magyar kormányfő értékelése szerint az európai gazdaság válságban van, a súlya csökken, a terrorveszély és a migráció állandósult. A szomszédunkban van egy háború, aminek a kitörését nem tudták megakadályozni, a kitörése után pedig nem tudták elszigetelni.A háborús eszkaláció árnyékában élünk - fogalmazott, hozzátéve: az európai emberek három dolgot akarnak, békét, rendet és fejlődést. Amit a mostani brüsszeli elittől kapnak, az a háború, a migráció és a stagnálás.A külső rossz körülmények mellett ehhez a válsághoz a mostani brüsszeli elit hibás, rossz politikai döntései is hozzájárultak - mutatott rá Orbán Viktor.Összegzése szerint versenyképtelenné tették az európai gazdaságot, kereskedelmi háború szélén állunk a legfontosabb potenciális kereskedelmi partnereinkkel és elrontották a zöld átállást.Ami most van Brüsszelben az nem zöld politika, hanem méregzöld - jelentette ki Orbán Viktor. Ez a zöld politika megmérgez és nem meggyógyít bennünket - fogalmazott, hozzátéve: ma több kőszenet használnak Európában, mint a zöld változás előtt és az árak sokkal magasabbak, mint korábban, ami tönkre teszi a gazdaságot.Orbán Viktor rámutatott: a változás Európában megkezdődött, hiszen több európai kormánynak is le kellett mondania az európai parlamenti választások miatt. Ezt bizonyítékként értékelte arra, hogy a demokrácia csak nemzeti viszonyok között lehetséges.A nemzeti kormányoknak tudomásul kellett venniük az európai emberek döntését és lemondtak, de a brüsszeli elit ellenáll, mert Brüsszel nem demokratikus konstrukció.Ebben a helyzetben az a kötelességük, hogy érvényt szerezzenek a választópolgárok akaratának. A legerősebb osztrák párt, a legerősebb cseh párt és a legerősebb magyar párt vállalják a felelősséget, hogy elindítják ezt az új platformot és frakciót - közölte a kormányfő.Orbán Viktor hangsúlyozta: a politikában Magyarországon néhány dolgot másképp csinálnak, mint Brüsszelben szokták. Nem támogatják a migrációt, megállítják az illegális migrációt, a tradicionális család képviselői és hisznek a nemzeti szuverenitásban. Fontos eszmék okozzák azt, hogy Magyarország ma egy "island of difference", a különbözőség szigete "a nagy európai liberális tengerben" - mondta.Orbán Viktor kiemelte: Andrej Babistól tanulta meg, hogy az eszmék önmagukban nem állnak meg a lábukon, az eszméket kormányzati sikerrel kell kombinálni. Andrej Babis Európa legjobb pénzügyminisztere volt, az áfa rendszerében "kisebbfajta pénzügyi csodát" csinált és miniszterelnöksége fényes siker volt Csehországban - méltatta cseh partnerét a miniszterelnök.