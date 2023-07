Öngyilkosság lenne a kínai kapcsolatok megszakítása

A kínai kapcsolatok megszakítása öngyilkosság lenne az európai gazdaság részéről - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton megosztott videóban. Szijjártó Péter közölte, Magyarország idén megduplázhatja a külföldi közvetlen tőkebefektetést tavalyhoz képest, így az elérheti a 13 milliárd eurót.



A külügyminiszter a kínai Tiencsinben rendezett Világgazdasági Fórumon készült, CNBC-nek adott interjúban rámutatott, hogy 865 milliárd eurós kereskedelmi forgalom van Kína és az Európai Unió között éves szinten, vagyis ezt a kapcsolatot nem lehetne megszakítani az európai gazdaság tönkretétele nélkül.



Nem is beszélve a tényről, hogy Magyarország nem úgy tekint Kínára, mintha fenyegetés vagy kockázat lenne. Ha pedig nem tekintünk egy országra kockázatként, akkor nincs értelme kockázatcsökkentésről beszélni - fogalmazott Szijjártó Péter.



A miniszter elmondta, Magyarország úgy tekint Kínára, mint egy olyan országra, amellyel ha együttműködik, akkor sok előnye származhat belőle. "Kína számunkra egy lehetőség, de szükségesség is egyszerre" - tette hozzá.



Szijjártó Péter az európai gazdaság gerincének nevezve, az autóipart arra hívta fel a figyelmet, hogy egy új iparág születik az autóipar forradalmával.



Elmondta, az európai autóipari vállalatok nagyon jó elektromos autókat tudnak gyártani, de akkumulátorokat nem tudnak előállítani. Ezért a kínai és a nyugat-európai vállalatok együttműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy az új európai ipar működőképes legyen - érvelt Szijjártó Péter.



A Magyarországra érkező kínai beruházásokról a külügyminiszter azt mondta, a nagy kínai beruházások, azért jönnek ide, mert a német autógyártók jelen vannak az országban. "Tehát miközben a német külügyminiszter a kapcsolatok megszakításáról beszél, addig a német autógyártók vezetői rendszeresen felhívnak, hogy meggyőzzem a kínai beszállítókat, hogy jöjjenek Magyarországra" - jegyezte meg a miniszter.



Szijjártó Péter szerint nagy a szakadék a politikai elképzelés és a valóság között, a kínai kapcsolatok megszakítása pedig megölné az európai gazdaságot, és nagyon káros lenne a német gazdaságra is.



Hozzátette: Magyarország az egyetlen ország Kína és Németország mellett, ahol a három prémium német autógyártó jelen van, és ez vonzza az akkumulátorgyártókat.



Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a CATL és az EVE Energy mellett Magyarország megegyezett két másik top 10-es kínai akkumulátorgyártóval is, amelyek hamarosan bejelentik beruházásaikat.



Ez azt jelenti, hogy idén Magyarország megduplázhatja a külföldi közvetlen tőkebefektetést tavalyhoz képest, mindezt úgy, hogy 2022 rekordév volt, amikor 6,5 milliárd eurónyi befektetés érkezett Magyarországra. Idén Magyarország eléri a 13 milliárd eurónyit a kínai akkumulátorgyártok miatt - tudatta a külgazdasági és külügyminiszter.