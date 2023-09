Novák Katalin: a gyermekvállalás menti meg a világot

A gyermekvállalás menti meg a világot - hangoztatta Novák Katalin a Brigham Young University, az Egyesült Államok egyik vezető egyetemének diákjai előtt tartott előadásában kedden az Utah állambeli Provo városban.

A 35 ezer diákot oktató egyházi fenntartású felsőoktatási magánintézményben tartott előadását az államfő azzal kezdte, hogy annak a generációnak a tagjaival szeretett volna találkozni, akik képesek változást hozni a világban.



Novák Katalin beszélt a Nyugaton tapasztalt "demográfiai jégkorszakról", és rámutatott arra, hogy Európában egyetlen ország népesedési mutatója sem éri el a népesség fenntartásához szükséges mértéket.



Magyarország nehéz történelemmel a háta mögött lépett annak érdekében, hogy megküzdjön ezzel a helyzettel - hangsúlyozta az államfő, és felvázolta a magyar kormány által az elmúlt évtizedben a gyermekvállalás ösztönzésére tett családpolitikai intézkedéseket, amelyek eredményeként a házasságkötések száma egy évtized alatt megduplázódott, míg a terhesség-megszakításoké megfeleződött.



Novák Katalin megosztotta saját tapasztalatait az amerikai egyetem hallgatóival, és úgy fogalmazott, nem éri meg lemondani a családi életről és a gyermekvállalásról a karrier érdekében. Arra biztatta a fiatalokat, hogy "ne féljenek gyermeket vállalni".



Az előadás után a diákok kérdezhették az államfőt, aki az ukrajnai háborúra vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy Magyarország számára, Ukrajna közvetlen szomszédjaként, a legfontosabb a béke, míg azok, akik a konfliktustól földrajzi értelemben távol élnek, nem értik meg ilyen mértékben a helyzetet.



Hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában élő magyar nemzetiségűek is életüket veszítik a háborúban. Hozzátette, hogy a békefolyamatban az Egyesült Államok szerepvállalása elkerülhetetlen, és nagyon fontos szerepe van, ezért ha az amerikai elnök a béke pártján van, akkor sokkal nagyobb az esély azt megteremteni Ukrajnában.



Szintén kérdésre válaszolva kifejtette, hogy Magyarország nem adja fel az ezer éve választott kereszténységét, és ennek jele az is, hogy templomok épülnek. Kijelentette, hogy a tolerancia fontos érték, ugyanakkor úgy nem lehet toleráns az ember, ha megtagadja identitását.



Az 1875-ben alapított Brigham Young University egyházi magánegyetemet az amerikai felsőoktatási rangsorok az ország vezető intézményei között tartják számon, a The Wall Street Journal 2024-es összesítése az Egyesült Államok 20. legjobb egyetemeként jegyzi.



A köztársasági elnök kedden, amerikai hivatalos útjának utolsó programjaként tárgyalt Spencer Cox-szal, Utah állam republikánus kormányzójával, aki az állam törvényhozásának épületében fogadta őt.



Novák Katalin annak fontosságát hangoztatta, hogy a családbarát szemlélet az állami politikának is része legyen, és ne pusztán egyéni szinten létezzen. Az amerikai szövetségi állam vezetője, akinek szlogenje, hogy "erősítsük a családokat", kijelentette, hogy a magyar családpártiság Utah államban visszahangra talál. Hozzátette, hogy a családbarát szemléletben a hit szerepet játszik, és manapság ezek a társadalmi intézmények támadás alatt állnak és visszaszorulóban vannak.



Spencer Cox, aki feleségével négy gyereket nevel, arról is tájékoztatta a magyar államfőt, hogy az Utah államot irányító adminisztráció részeként tavaly óta működik családügyi iroda, amelynek kifejezett feladata a családok védelme és a gyermekvállalás ösztönzése. Korábban ilyen intézmény nem létezett, amit a kormányzó hibának nevezett. Novák Katalin első magyar államfőként járt hivatalos úton Utah államban.



A köztársasági elnök amerikai útja során korábban találkozott és tárgyalt Texas és Montana állam kormányzójával is, valamint a washingtoni Szenátus tagjával is. Hétfőn a Tesla autógyár új irodaépületében is látogatást tett, ahol Elon Musk alapító-tulajdonossal négyszemközt beszélgetett elsősorban demográfiai kérdésekről, gyermekvállalásról és a családok támogatásának lehetőségeiről.



Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója a közmédiának adott nyilatkozatában az egyesült államokbeli látogatás egyik kiemelt céljának nevezte, hogy a magyar államfő a népesedési problémák megoldását célzó lépésekhez szövetségeseket keressen.



Novák Katalin látogatása New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének kiemelt politikai hetén kezdődött, amelynek során beszédet mondott a közgyűlésben, valamint magyar államfőként évtizedek óta először szólalt fel az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, ahol békét sürgetett Ukrajnában.