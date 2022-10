Német újságíró: tartalmas volt a beszélgetés Orbán Viktorral

Érdekesnek és tartalmasnak találta az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott pódiumbeszélgetést Tomasz Kurianowicz, a Berliner Zeitung újságírója, aki a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kiemelte: a beszélgetés után jobban megértette a magyarok és a magyar kormány álláspontját.





Tomasz Kurianowicz úgy fogalmazott: sokkal tisztábban látja már, hogy milyen szempontok alapján véli Orbán Viktor elhibázottnak az Európai Unió szankcióit Oroszországgal szemben.



Hozzátette: bár hallott már az ukrajnai magyar kisebbségről, az ő helyzetükről sem gondolkodott el korábban. Emellett tanulságosnak nevezte a magyar kormány hozzáállását a geopolitikai kihívásokkal kapcsolatban is.



Szerinte sokakat meglepett a teremben az, amikor Orbán világosan és érthetően kimondta: ha ma Angela Merkel lenne a német kancellár, ki sem tört volna a háború. A magyar kormányfő a beszélgetésen emlékeztette a jelenlévőket a krími válságra is, ami már 2014-ben háborút hozhatott volna, de "Merkel diplomáciai képessége megóvott bennünket".



A német lap újságírója arról is beszélt: elgondolkoztatta a hallgatóságot Orbán Viktornak a német állásponttal ellentétes azon kinyilatkoztatása, hogy a béke csak egy másik amerikai elnökkel, Donald Trumppal képzelhető el.



Tomasz Kurianowicz szerint előrelátható volt, hogy a Cicero közéleti folyóirat és a Berliner Zeitung napilap pódiumbeszélgetése miatt sok kritikát kapnak, mert Németországban Orbán Viktor megosztó személyiség. Ők azonban szeretnék, hogy olvasóik több szemszögből megvilágítva lássák a problémákat - jegyezte meg.



Orbán Viktor egy európai uniós ország miniszterelnöke, egy fontos ország miniszterelnöke - hangsúlyozta a Berliner Zeitung újságírója.



A kritikák közt említette, hogy kerekasztal-beszélgetést és nem konfrontatív interjút folytattak.



Másokat az is zavart, hogy egyáltalán pódiumot biztosítottak Orbán Viktornak, ezzel felületet adva politikai érvelésének, és az a vád is érte őket, hogy ilyen értelemben nem szolidárisak Ukrajnával, mert egy olyan perspektívát mutatnak, amely esetleg fáj az ukránoknak - sorolta.



Volt, akik sérelmezték, hogy a beszélgetésre nem hívtak meg a magyar ellenzékből megszólalókat, akik kérdezhettek volna a miniszterelnöktől. Azonban - mint mondta - a magyar stábbal előre egyeztették, hogy bátran feltehetik kérdéseiket, "nincsenek tabuk".



A német lap újságírója jelezte: a jövőben is folytatnának hasonló beszélgetéseket, akár megosztó politikusokkal is, mert fontosnak tartják, hogy meghallgassák őket és "szemtől szemben találkozzanak a reálpolitikával".



Tomasz Kurianowicz hangsúlyozta: az ukrajnai háborúra a világban eltérő reakciók vannak, és a nyugati-európai államok véleménye kisebbségben van. Ezért is tartja fontosnak, hogy más véleményeket is meghallgassanak annak érdekében, hogy teljesebb képet kapjanak.