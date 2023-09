Menczer Tamás: aggódom a svéd demokráciáért!

Gyilkosságok, robbantások, keresztényüldözés, antiszemitizmus, bevándorlás. Lássuk milyen a svéd demokrácia! - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán szombaton közzétett videóban.



"Én magyar vagyok, a svéd demokrácia helyzete nem érdekelne, de mivel a svéd politikusok és véleményformálók folyamatosan hazudoznak a hazámról, gondoltam, nézzük meg a svéd demokráciát. Megdöbbentő adatokat találtam" - mondta a politikus.



Közölte: a svéd mintademokráciában idén már 261 lövöldözés történt, tehát a lövöldözések mindennaposak, a halálos áldozatok száma 34 csak idén, az elmúlt években több gyermek is meghalt a lövöldözések során.



Hozzátette: a svéd mintademokráciában idén 124 robbantás történt már, tehát Svédországban 2-3 naponta felrobbantanak valakit vagy valamit.



A svéd mintademokráciában a svéd rendőrség jelentése szerint 61 no-go zóna van. Ők persze nem így hívják ezeket, de ezek a területek valójában no-go zónák - jelentette ki Menczer Tamás.



Kiemelte: a svéd mintademokráciában a 25 év alatti fiatalok fele mondta azt, hogy érte már zaklatás keresztény hite miatt, tehát a fiatal keresztények felét zaklatták már Svédországban a hite miatt. Egy korábbi kulturális és demokráciaügyi svéd miniszter el is ismerte, hogy növekszik Svédországban a "krisztofób gyűlölet bűncselekmények" száma. Az Eurobarométer szerint a svéd lakosok 70 százaléka mondta azt, hogy az antiszemitizmus is növekszik Svédországban.



A bevándorlással kapcsolatban a svédek 76 százaléka mondta azt, hogy a bevándorlók integrálása sikertelen és a korábbi svéd miniszterelnök maga is elismerte, hogy párhuzamos társadalmak vannak Svédországban és a bevándorlók teljesen más valóságban élnek.



Nos, tehát ezek a svéd politikusok akarnak bennünket kioktatni demokráciából és emberi jogokból - jegyezte meg Menczer Tamás.



Az államtitkár hangsúlyozta: van egy nagyon alapvető emberi jog: biztonságnak hívják. Ne lőjenek le, ne robbantsanak fel, ne üldözzenek a hitem miatt! A magyar kormánynak a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, és minden tekintetben megvédjük a magyar emberek biztonságágát.



Ellenben úgy látom, hogy Svédországban baj van, aggódom a svéd demokráciáért - mondta Menczer Tamás.