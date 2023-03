Menczer: aki nem akar tűzszünetet, az háborúpárti

A baloldali politikusok felszólalásai után egyértelművé és világossá kell tenni: aki nem akar azonnali tűzszünetet, aki nem akar azonnali békét, az valójában nem békét akar, az a háború folytatását akarja, tehát háborúpárti - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton a Facebookon megosztott videójában.



Menczer Tamás a videóban, amelynek az elején három ellenzéki politikus parlamenti felszólalásaiból vágtak be részleteket, azt mondta, hogy a magyar baloldali politikusok a háború folytatását akarják, ezért háborúpártiak.



"Azt mondják a baloldali politikusok, hogy a háborúnak folytatódnia kell addig, amíg Ukrajna nem győz. Ezt az állítást - bár nem értek egyet vele - egy ukrán politikustól el tudnám fogadni, de egy magyartól soha" - fogalmazott az államtitkár.



Úgy folytatta, egyrészt azért nem tudná elfogadni, mert Magyarország alapvető érdeke a béke, és Ukrajnát soha nem helyezhetjük Magyarország elé. "Magyarország az első" - hangsúlyozta.



"Másrészt a háború folytatása azért is elfogadhatatlan, mert ebben a háborúban senki nem győz, és nem is fog győzni. Ebben a háborúban mindenki veszít" - emelte ki a politikus.



Menczer Tamás hozzátette: harmadrészt meggyőződése, hogy mindenkinek a béke lenne a legjobb, az ukránoknak is.



"Magyarország és a magyar kormány a béke pártján áll" - húzta alá Menczer Tamás.