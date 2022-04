Már Dohába is repül az állami tulajdonú teherszállító

Újabb útvonalon teljesít kereskedelmi szolgálatot az állami tulajdonú teherszállító repülőgép: a Qatar Airways-szel folytatott intenzív tárgyalások eredményt hoztak és a kínai útvonal üzemeltetése kiegészül a Budapest-Doha kereskedelmi légikapcsolattal is - írta hivatalos közösségi oldalán Szijjártó Péter szombaton.



A külgazdasági és külügyminiszter Facebook-posztja szerint "mindez azt jelenti tehát, hogy a magyar állami tulajdonban lévő, magyar légitársaság által üzemeltetett, magyar cég által karbantartott és magyar földi kiszolgáló által támogatott teherszállító repülőgép újabb útvonalon teljesít kereskedelmi célú szolgálatot, Ázsia után immáron a Közel-Keleten is".



Szijjártó Péter felidézte, hogy bő két évvel ezelőtt az egész világ megtanulhatta, hogy aki időt nyer, életet nyer. "A világjárvány kitörésekor nem csupán alig lehetett maszkot, lélegeztetőgépet vagy egyéb, a védekezéshez szükséges eszközt vásárolni, de ha sikerült is, jött a következő kérdés: mivel és mikor tudjuk ezeket hazaszállítani?" - emlékeztetett.



Mint írta, "mi világos stratégiai döntést hoztunk, miszerint saját, bármikor bevethető légiszállítási kapacitást építünk ki, hogy a globális áruszállítási nehézségek ne érinthessék Magyarországot, a magyar emberek ellátásbiztonságát".



Emiatt vásárolták meg az Airbus A330-200F típusú cargo gépet, amely már a világjárvány alatt is hatalmas szolgálatot teljesített azzal, hogy mintegy 6,8 millió adag vakcinát szállított Budapestre a világ minden tájáról, mindig időben, biztonságban - olvasható a posztban.



Szijjártó Péter hozzátette, hogy a fenntartható működési modell érdekében, az elmúlt hónapokban - az állami feladatok mellett - a gépet kereskedelmi forgalomba állították a Budapest és a kínai Csengtu közötti útvonalon.



Ez egészül ki a Budapest-Doha kereskedelmi légikapcsolattal is - olvasható a külgazdasági és külügyminiszter bejegyzésében.