Koronavírus: már több mint hatmillióan fertőződtek meg

A világban 6 060 207-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 369 156, a gyógyultaké pedig 2 456 790-re emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli összesítése szerint.





Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 5 927 255, a halálos áldozatoké 364 933, a gyógyultaké pedig 2 493 792 volt.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztelés, és a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban van jelen.



A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek továbbra is az Egyesült Államokban van, ahol 1 770 384 a fertőzöttek száma, meghaltak 103 781-en, felgyógyultak 416 461-en.



Brazíliában továbbra is ütemesen nő a fertőzöttek száma: vasárnapra 498 440-re emelkedett. A kórban 28 834-en haltak meg, 200 892-en pedig felgyógyultak.



Oroszországban 396 575-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 4555, a gyógyultaké pedig 167 469.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 274 219 volt, 38 458-an haltak bele a betegségbe, 1182-en gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 239 228 fertőzöttet, 27 125 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 232 664, a halálos áldozatoké 33 340, és 155 663-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Franciaországban 188 752 fertőzöttről, 28 774 halálos áldozatról és 68 386 gyógyultról tudni.



Németországban 183 189 a fertőzöttek száma, 8530 a halottaké, és 164 908-an meggyógyultak.



Indiában 181 827 fertőzöttet, 5185 halálos áldozatot és 86 936 gyógyultat jegyeztek fel.



Törökországban 163 103 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4515, a gyógyultaké pedig 126 984.



Peruban 155 671 fertőzöttet, 4371 halálos áldozatot és 66 447 gyógyultat regisztráltak.



Iránban 148 950 fertőzöttről, 7734 halálesetről és 116 827 gyógyultról tudni.



Chilében 94 858 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 997, a gyógyultaké pedig 40 431.



Kanadában 91 909 fertőzöttet, 7159 halálos áldozatot és 48 517 gyógyultat tartottak számon.



Mexikóban 87 512 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 9779-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 nevű betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 61 247.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 128 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 386 felépültet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



