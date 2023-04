Kocsis Máté: ha világháború lesz, akkor az atomháború lesz

Minél több ország vonódik bele az ukrajnai háborúba, annál nagyobb iramban haladunk egy világháború felé - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, kiemelve: ha világháború lesz, akkor az atomháború lesz.



Kocsis Máté a kormánypártok nevében közölte: az utolsó lehetőségig fognak azért küzdeni, hogy a béke és a tárgyalások kikényszerítése felé menjenek a dolgok, ne a háborús eszkaláció, ne a fegyverszállítások és ne a halottak számának növekedése felé. A magyar baloldal nem ilyen, ők nem támogatták a békepárti határozati javaslatot a parlamentben - tette hozzá. Álláspontja szerint a magyar baloldal a magyar érdekekkel szemben egy háborúpárti érdekcsoportot képvisel, ahogy már a tavalyi országgyűlési választások idején is tette, az orosz-ukrán háború kitörése óta pedig egyértelműen háborús retorika mentén politizál.



A magyarázat egyszerű, a magyar baloldal "azt a feladatot kapta dollárért cserébe, hogy a háborúpárti álláspontot képviselje Magyarországon, mert ez az amerikai érdek" - fogalmazott Kocsis Máté, megjegyezve, az európai országok jelentős része is ebbe az irányba tart.



A nagyobbik kormánypárt politikusa szerint Oroszország és Ukrajna háborús konfliktusa kiszélesedett, a nyugati hatalmak pedig ahelyett, hogy erejüket, befolyásukat és katonai fölényüket a béke vagy az azonnali tűzszünet kikényszerítésére használnák, egyre nagyobb hatásfokú és erősebb fegyverek szállításával egyre jobban belesodródnak a háborúba.



"Lépésekre vagyunk attól, hogy nyugat-európai, vagy a konfliktustól nyugatra lévő országok katonákat is küldjenek Ukrajna területére, a mi álláspontunk szerint éppen ez az, amit el kellene kerülni" - hangoztatta a Fidesz frakcióvezetője.



Arra a felvetésre, hogy a baloldal a hasonló tartalmú ENSZ-határozat elfogadását javasolta a parlamentnek, Kocsis Máté úgy válaszolt, a magyar Országgyűlésnek a magyar szempontokat és érdekeket kell elsősorban figyelembe vennie.



Úgy azért nehéz békepártinak lenni, hogy fegyverszállításokat követelnek, a háborús retorikát használják katonák küldésére - jegyezte meg, megerősítve: ez szinte feloldhatatlan politikai ellentétet okoz a kormánypártok és a baloldal között.



Kérdésre válaszolva a Fidesz frakcióvezetője elmondta: a legerősebb politikai válasz, amit Magyarország adhat az őt ért politikai-gazdasági nyomásgyakorlásra és kihívásra, az éppen az Országgyűlés békepárti határozata.



Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról szólva kifejtette, a Fidesz-frakció a helyszíni egyeztetéseket követően végül támogatta Finnország csatlakozását a szervezethez, a svédek esetében még zajlik egy egyeztetési folyamat, így ebben a kérdésben később hoznak döntést.



A magyar kormány elkötelezett a svéd csatlakozás mellett, a kormánypárti frakció azonban továbbra is megosztott a kérdésben, de megpróbálják rendezni a konfliktust - közölte Kocsis Máté.