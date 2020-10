Hatalmas balhé volt a vírustagadók tüntetésén

Négy rendőr megsérüléséről, 278 tüntető őrizetbe vételéről számolt be vasárnap a varsói rendőr-főkapitányság szóvivője az előző napi varsói tüntetés kapcsán, amelyen a koronavírus-járvány súlyosságát tagadó és a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseket elutasító csoportok vettek részt.





Lengyelországban október elejétől a járvány miatt kötelező a maszk köztéri viselése, szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek nyilvánították, ami többek között az öt főnél nagyobb gyülekezések tilalmával is jár.



A szombati fővárosi tüntetés résztvevőire közel 350 esetben szabtak ki bírságot a járványügyi szabályok megszegése miatt, és több mint 800 ilyen esetben értesítik a szabálysértésről az egészségügyi felügyeletet is.



Az őrizetbe vételeknek az esetek többségében a rendőrökkel szembeni erőszak volt az oka - közölte Sylwester Marczak szóvivő. Más kihágások közül az állami címer megbecstelenítését, valamint az újságírókkal szembeni erőszakot is említette. Az őrizetbe vettek közül egyesek ittas állapotban voltak - tette hozzá Marczak.

A tiltakozók szombat délután gyűltek össze egy belvárosi téren, onnan a kormányzó Jog és Igazságosság székhelye elé vonultak. A varsói vasúti főpályaudvar környékén a rendőrség eltorlaszolta a törvénytelennek minősített menet útját. A tüntetők üvegekkel dobálták meg a rendőröket, kormányellenes, vulgáris kifejezésektől sem mentes jelszavakat kiabáltak.A szombattól érvényes járványügyi intézkedések értelmében két hétre be kell zárniuk az éttermeknek. Korábban már korlátozták a többi között a vásárlók számát a boltokban, felfüggesztették az edzőtermek és az uszodák működését. A kiskorúak 8 és 16 óra között nem csoportosulhatnak, csak felnőttek kíséretében hagyhatják el otthonaikat, az általános iskolák felsőtagozatain és a középiskolákban újból távoktatást rendeltek el. A koronavírus által a leginkább veszélyeztetett 70 év feletti embereket arra kérték, hogy maradjanak otthon.A korlátozások a tavaszi járványügyi zárlattól eltérően egyelőre nem járnak az üzletek, fodrászati és kozmetikai szalonok és egyéb szolgáltatások bezárásával.A lengyel egészségügyi tárca vasárnapi közleménye szerint a mintegy 38 millió lakosú Lengyelországban egy nap alatt 11 742 új fertőzöttet regisztráltak, 87 ember elhunyt, közülük 83-nak a Covid-19 mellett valamilyen krónikus alapbetegsége volt.Egy nap alatt 391-gyel, 11 887-re nőtt a koronavírus-fertőzéssel kórházakban kezeltek száma, 947 beteg van lélegeztetőgépen, 36-tal több, mint előző nap. A kórházban kezeltek, valamint a lélegeztetőgépre kapcsoltak növekménye alacsonyabb, mint az utóbbi napokban volt.



Képünk illusztráció.